Nisan ayında sistemden ayrılan 6 milyon kişi tekrar sisteme girecek

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), 'Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bütün yönleriyle ele alınırken, panelde otomatik katılım için öneriler de tartışıldı. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), 'Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor' projesi kapsamında, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Batı Eğitim Salonu’nda bir panel düzenledi. Gazeteci Noyan Doğan’ın moderatörlüğünü yaptığı panel, Çorlu TSO ev sahipliğinde, EGM Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan, Çorlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Ertan’ın katılımıyla gerçekleşti. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) bütün yönleriyle ele alındığı panelde otomatik katılım için öneriler de tartışıldı. EGM Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez, 15’inci yılını geride bırakan BES ve iki yıldır uygulanan otomatik katılım sisteminde ulaşılan nokta hakkında bilgi verdi. BES’teki fon büyüklüğünün 85 milyar TL’ye katılımcı kişi sayısının ise 7 milyona ulaştığını, otomatik katılımın iki yıllık performansının da 5,1 milyon katılımcı olarak gerçekleştiğini aktardı.

Türkölmez, sistemin iki yıllık performansını iyi bulmakla birlikte şunları kaydetti: "Sisteme yatırım yapmaya devam etmemiz geriyor ki, git gide yaşam ömrü uzayan toplumumuzda yaşam kalitesini artırabilelim". Türkölmez, tasarruf etmekten başka şansın bulunmadığını da sözlerine ekledi. OECD ülkelerindeki tasarruflar GSYH'LERİN YÜZDE 50'SİNİ BULUYOR OECD ülkelerinin emeklilik fonlarında biriken tasarrufların GSYH’lerin basit ortalamada yüzde 50’sini bulduğunu, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 2,5 olduğunu dile getiren Türkölmez, konuşmasına şöyle devam etti: "Otomatik katılım tüm dünyada başarılı örnekleri olan bir uygulama. Ancak örneklerine bakıldığında sistemin işveren katkılı olduğunu görüyoruz. Bizimkisi değil. Bu çok önemli bir fark. Ve bizim dünyadaki uygulamalardan gördüğümüz, otomatik katılım sistemi gibi uygulamaların işveren katkısıyla kalıcılığının sağlandığını. Biz işverenlerimizin ne tür zorluklar içinde çalıştıklarını biliyoruz. Böyle bir ortamda hadi gelin işveren katkısı yapalım dediğimizde aslında bir ek yük geliyor. Ancak, işverenlere ek yük getirmeden de otomatik katılım sisteminde işveren katkısını başlatabilmenin yolları var".

Türkölmez, otomatik katılım sisteminde işveren katkısında yükün paylaşıldığı ortak bir model üzerinde çalışılabileceğini kaydetti.



OTOMATİK KATILIMDA SON FAZ 1 OCAK 2019'DA BAŞLAYACAK Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası ile Çorlu Ticaret Borsası üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği panelde Türkölmez, 5-9 çalışanı bulunan 400 bin şirketi yakından ilgilendiren Otomatik Katılımın son fazı hakkında bilgi verdi. Türkölmez, konuya ilişkin açıklamalarda şu önemli noktalara değindi: "5-9 çalışanı bulunan şirketleri yakından ilgilendiren son faz 1 Ocak 2019’da başlayacak. Bu girişlerle otomatik katılımın iki yıla yayılan birinci aşamasının sonuna geleceğiz. Nisan 2019’da otomatik katılımda yeni bir boyuta geçeceğiz. Mevzuata göre, sisteme girdikten sonra çıkmış bile olsanız, iki yıl sonra sisteme tekrardan alınacaksınız. Nisan 2019’da 2017 yılı itibarıyla sistemden ayrılan 6 milyon kişi tekrar sisteme dâhil edilecek". ÇORLU 29 ÜLKEYE 1 MİLYAR DOLARA YAKIN İHRACAT YAPIYOR Panel konuşmacılarından Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan da bölge hakkında bilgi verdi. Çorlu’yu Trakya’nın sanayi ve tarım başkenti olarak niteleyen Volkan, "Sürekli göç alan ve hızla büyüyen bir bölgeyiz. 5 sanayi bölgemiz, bir tane de Avrupa Serbest Ticaret alanımız bulunuyor. Sanayi, ticaret ve tarımın iç içe olduğu ender bölgelerden bir tanesiyiz aynı zamanda. Odamıza bağlı 7 bin 356 üyemiz bulunmakta ve İSO 500’de 26, ikinci 500’de ise 30 şirketimiz bulunuyor. Bölge olarak ağırlıkta Avrupa olmak üzere 29 ülkeye 1 milyar dolara yaklaşan ihracatımız mevcut" diye konuştu.

İşsizliğin en düşük olduğu bölgelerden biri olduklarını da söyleyen Volkan, ilk günden itibaren bireysel emeklilik sistemlerini hem şirketlere hem çalışanlara anlattıklarını, ancak sistemin daha çok anlatılmaya ihtiyaç duyduğunu kaydetti.