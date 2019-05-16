ÖTV indirimli engelli araçları için emsal '0 kilometre' kararı

İzmir'de yaşayan bir şahıs, fiziksel engelli kardeşi için kullandıkları araçlarının ihtiyacı karşılamaması üzerine, ÖTV indiriminden yararlanarak 0 kilometre yeni bir araç almak istedi. Ancak yerel mahkeme, "ikinci el bir araç alınmasının mümkün olmasına karşın, 0 kilometre araç alınmasının kısıtlının yararına olmayacağı, herhangi bir trafik kazasına karışması halinde kısıtlının mal varlığında eksilmeye yol açacağı" gerekçesiyle talebi reddetti. Şahıs bu kez Avukat Mehmet Harun Elçi aracılığıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, bu konuda emsal bir karar vererek mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve yargılamanın yeniden yapılmasına hükmetti.

'EMSAL KARAR'

Kararla ilgili bilgi veren Avukat Mehmet Harun Elçi, "Devletin pozitif koruma yükümlülüğü kapsamında engelli bireylere özel tüketim vergisinden muaf olmak suretiyle bir araç alma imkanı sağlanmıştır. Bu kapsamda mental ve fiziksel çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle kısıtlanan müvekkilin ihtiyaçlarını gidermek bakımından kendisine bir araç alınması ve özel tüketim vergisinden muaf olmasından faydalanmak üzere mahkemeye müracaatta bulunulmuştur. Ancak vesayet makamı tarafından yapılan müracaat, olumsuz değerlendirmek suretiyle talep reddedilmiştir. Ret gerekçesi ise, ikinci el bir araç alınmasının mümkün olmasına karşın, 0 kilometre araç alınmasının kısıtlının yararına olmayacağı, herhangi bir trafik kazasına karışması halinde kısıtlının mal varlığında eksilmeye yol açacağı şeklinde açıklanmıştır. Bu ret kararı üzerine başvuru neticesinde denetim makamı da talebimizi kabul etmeyince Anayasa Mahkemesine müracaatta bulunduk. Anayasa Mahkemesi tarafından da emsal nitelikte bir karar verildi. Devletin; bilhassa engelli bireylerin haklarını korumak noktasında daha pozitif koruma yükümlülüğü olduğu ve mülkiyet hakkının özüne dokunma anlamına gelecek bu kararın yeniden değerlendirmek üzere gözden geçirilmesi ve yargılamanın yeniden yapılmasına karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesi, vermiş olduğu bu kararla engelli bireylerin özel tüketim vergisinden muafiyetini sağlayan yasal düzenlemeler karşısında 0 kilometre araç almak istemeleri halinde mahkemeler tarafından dikkatli bir değerlendirme yapılmasını ve çeşitli soyut gerekçeler gösterilerek bu başvuruların reddedilmesinin mülkiyet hakkının ihlali şeklinde değerlendirileceğine imza atmıştır" dedi.