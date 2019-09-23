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Palamudun tanesi 35 liradan satışa sunuldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.09.2019 11:17 | Son Güncelleme

Sinop’ta balıkçılar tarafından az miktarda avlanan palamut, tanesi 35 liradan tezgahta yerini aldı.

Palamudun tanesi 35 liradan satışa sunuldu

Karadenizli balıkçılarca Sinop’ta avlanan az miktardaki palamut, tezgahlarda tanesi 35 liradan satışa sunuldu.

Denize açılan balıkçılar limana 300 palamut avlayarak dönebildi.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok kısır bir palamut sezonu geçirdiklerini söyledi.

Az miktarda avlanan palamutların vatandaşlar tarafından kısa sürede tüketildiğini anlatan Tuncer, "Bu sezon ilk kez 300 civarında palamut avcılığı yapabildik." dedi.

Tuncer, palamutların tanesi 35 liradan satışa sunulduğunu belirterek, "Fiyat biraz yüksek. Ancak arz talep meselesi. Çok az avlandığı için fiyatı yüksek. Buna rağmen vatandaşın palamuda ilgisi oldukça fazla. Tezgahlardaki az miktardaki palamutların kısa sürede tükenmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Palamut avından bu sezon pek umutlu olmadıklarını vurgulayan Tuncer, hamsi yönünden ise umutlarının devam ettiğini dile getirdi.

KAYNAK:AA

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