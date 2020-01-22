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Piyasalarda gün sonu

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 18:43 | Son Güncelleme

Gün içinde en düşük 122.368,67 puanı, en yüksek 124.536,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 değer kaybıyla tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 296 bin 450 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 809,03 puan azalarak 122.747,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 659,79 puan ve 0,53 yükselişle 122.747,08 puandan başladı. Gün içinde en düşük 122.368,67 puanı, en yüksek 124.536,63 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 azalışla 122.747,08 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,07, hizmetler endeksi yüzde 0,36, sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.268,89 puan ve yüzde 0,85 değer kaybederek 148.409,78 puandan kapandı. İşlem gören 591 hisse senedinin 161'i prim yaptı, 238'si geriledi. Türk Hava Yolları, İpek Doğal Enerji Kaynak Araştırma, Halkbank, Kardemir (D), Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.555,71 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.555,71 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 296 bin 450 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9252 lira, satışta 5,9489 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9149 lira, satışta 5,9386 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,04'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,29'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1076, sterlin/dolar paritesi 1,3134, dolar/yen paritesi de 109,88 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,12 dolardan işlem görüyor.

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