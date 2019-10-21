Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Küresel piyasalar, geçen hafta ABD'de açıklanan perakende satışlar verisindeki sert düşüş ve Çin'de 3’üncü çeyrek büyümesinin yüzde 6,0 ile 1992'den beri en düşük seviyeye gerilemesinin yanı sıra ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri ve Brexit belirsizliği ile karışık bir seyir izledi.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşmasının parlamentoda görüşülememesi nedeniyle yasa gereği AB'ye, Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesini isteyen bir mektup yazdı. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk yaptığı açıklamada, "Erteleme talebi ulaştı. Nasıl karşılık verileceği konusunda şimdi AB liderleriyle istişareye başlayacağım." ifadesini kullandı.

Johnson, AB ile vardığı anlaşmayı 31 Ekim'e kadar parlamentodan geçirmeyi başarırsa, yeni bir ertelemeye gerek kalmayacak. Ancak parlamentonun anlaşmaya onay vermemesi veya AB'nin erteleme talebini reddetmesi durumunda İngiltere, ay sonunda AB'den anlaşmasız olarak ayrılacak.

Bu gelişmelerle, geçen hafta yüzde 2,6 değer kazanan sterlin/dolar paritesi, yeni haftaya yüzde 0,2 azalışla 1,29 seviyesinden başladı. Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.