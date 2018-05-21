FİNANS

Rusya'dan kripto paralarla ilgili önemli karar!

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.05.2018 11:28 | Son Güncelleme

Rusya, kripto paralarla ilgili önemli bir karar aldı. Rusya Adalet Bakanı Alexander Konovalov, kripto para birimlerinin "diğer mülk" kategorisi adı altında tanımlanmaları gerektiğini söyledi.

Rusya'dan kripto paralarla ilgili önemli karar!

Rusya Adalet Bakanı Konovalov gazetecilere yaptığı açıklamada, departmanının kripto para birimleri konusunda "birleşmiş bir fikirde" buluştuğunu ve kripto para birimlerinin mülk olarak tanımlanması gerektiği kanısına vardıklarını söyledi.

Konovalv, "Eğer dijital para birimleri bir mülk olarak tanımlanmazsa, söz konusu birimlerin hırsızlığı da bir suç olarak görülemez" dedi.

Devlet Duması´na kripto para birimlerinin mülk olarak sayılmasına ilişkin iki yasa tasarısı sunduklarını belirten Konovalov, "Kripto para birimleri geliştikçe ek düzenleme de gerekecektir. Önemli olan bütün bunların finansal piramitler altında büyümesini önlemektir" diye ekledi.

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