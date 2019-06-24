FİNANS

Sahte HGS sitesi üzerinden dolandırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.06.2019 14:36 | Son Güncelleme

Bursa’da yaşayan bir kişi internet sitesi üzerinden HGS yüklemesi yaparken dolandırıcıların eline düştü. Kopyalanmış sahte HGS yükleme sitesinden 50 Türk Lirası yükleme yapan vatandaş 6 bin 699 lira dolandırılırken, geçiş ücretleri de ceza olarak plakasına yansıtıldı.

Sahte HGS sitesi üzerinden dolandırıldı

Akıllara durgunluk veren olay, mayıs ayı sonunda Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı Hersek gişelerinde meydana geldi. Bursa’da ikamet eden A.Y., yurt dışından gelen kardeşini almak için 30 Mayıs’ta Bursa’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’na gitmek için yola çıktı.

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Hersek gişelerine geldiğinde HGS bakiyesinin yetersiz olduğu ikazıyla kapının açılmaması üzerine geçiş ihlali yapmak istemedi. Dünyada en çok kullanılan 'google' arama motoruna ‘HGS bakiye sorgulama ve yükleme’ yazarak bakiye yüklemesi yapmak istedi. Çıkan ilk sitenin adresine tıklayan ve kredi kartı bilgileriyle işlem yapan A.Y., son olarak cep telefonuna gelen onay kodunu da sisteme girerek 50 TL’lik yükleme yaptı.

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Ertesi gün hareketlerini incelediğinde 30.05.2019 tarihinde ‘Bekleyen provizyon’ ibaresi ile işaretlenmiş harcama noktası ‘S MONSTER’ olarak gözüken 6 bin 699 TL’lik harcamayı fark eden A.Y. hemen bankasını arayarak şüpheli durumu bildirse de dolandırıcılığa mani olamadı. Bu arada işlemi gerçekleştirdiği https://hgs.eeptt.avm.com adlı siteye tekrar giriş yapmaya çalışan A.Y., bir harfin farklı olduğunu fark etse de birebir kopyalanan siteye bir daha ulaşamadı. Dolandırılan A.Y., konu ile alakalı şikayette bulundu.


KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
hgs dolandırıcılık

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