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Samsun'da yabancılara toplam 2 bin 599 ev ve arsa satıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2019 15:31 | Son Güncelleme

Samsun'da yabancılar, bugüne kadar toplam 2 bin 599 ev ve arsa satın aldı. Kentte gayrimenkul alan yabancıların başını Iraklılar çekiyor.

Samsun'da yabancılara toplam 2 bin 599 ev ve arsa satıldı

2018 yılına kadar 1902 ev-dükkan, 242 arsa alan yabancılar, 2019 yılı ilk 8 ay içerisinde de 416 konut ve 39 arsa aldı. Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, yabancıların Samsun’daki ev, dükkan ve arsalara ilgi gösterdiğini belirterek, toprak satılmasını doğru bulmadığını söyledi.

'EN ÇOK GARİMENKUL ALANLARIN BAŞINDA IRAKLILAR GELİYOR'

Daha çok Iraklıların gayrimenkul aldığını ifade eden Mevlüt Oral, “Yabancılar, 2018 yılına kadar Samsun’da 1902 gayrimenkul aldı. Bunlar ev ve dükkanlardan oluşuyor. 242 adet de arsa aldılar. Bunun içerisinde Suriyeli, Iraklı, Afgan ve diğer milletlerden de insanlar var ama çoğunluğunu Iraklılar oluşturuyor. 2019 yılı Ocak ayından Ağustos ayına kadar merkez ilçelerimiz olan Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy’de ise 416 ev ve dükkan, 39 adet de arsa aldılar. Bu rakamları, 2019 yılı sonunda yabancıların aldığı gayrimenkul ve arsaları diğer yıllara göre değerlendirmek için tutuyoruz” dedi.

Yabancıların arsa almaması gerektiğini belirten Oral, şunları söyledi:

“Ben yabancıların gayrimenkul almasında bir sıkıntı görmüyorum ama toprak alamasınlar. Ev ve dükkan almalarına bir şey demiyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre, Almanya’da yabancılar daire ve dükkan alıyor ama toprak alamıyorlar. Bence biz de burada yabancılara daire ve dükkan satalım ama toprak satmayalım. Yabancılar yatırım yapsın ama toprak almasınlar. Yani daire ya da dükkanları yıkıldığı zaman burada toprak sahibi olmasınlar. Avrupa Birliği Uyum Yasaları’na uyuyorsak bunlara da uymalıyız.”

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun gayrimenkul

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