Samsun'da yabancılara toplam 2 bin 599 ev ve arsa satıldı

2018 yılına kadar 1902 ev-dükkan, 242 arsa alan yabancılar, 2019 yılı ilk 8 ay içerisinde de 416 konut ve 39 arsa aldı. Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, yabancıların Samsun’daki ev, dükkan ve arsalara ilgi gösterdiğini belirterek, toprak satılmasını doğru bulmadığını söyledi.

'EN ÇOK GARİMENKUL ALANLARIN BAŞINDA IRAKLILAR GELİYOR'



Daha çok Iraklıların gayrimenkul aldığını ifade eden Mevlüt Oral, “Yabancılar, 2018 yılına kadar Samsun’da 1902 gayrimenkul aldı. Bunlar ev ve dükkanlardan oluşuyor. 242 adet de arsa aldılar. Bunun içerisinde Suriyeli, Iraklı, Afgan ve diğer milletlerden de insanlar var ama çoğunluğunu Iraklılar oluşturuyor. 2019 yılı Ocak ayından Ağustos ayına kadar merkez ilçelerimiz olan Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy’de ise 416 ev ve dükkan, 39 adet de arsa aldılar. Bu rakamları, 2019 yılı sonunda yabancıların aldığı gayrimenkul ve arsaları diğer yıllara göre değerlendirmek için tutuyoruz” dedi.

Yabancıların arsa almaması gerektiğini belirten Oral, şunları söyledi: