Sevgililer için 8 ülkeye 1 milyon kalpli pasta ihraç etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren donuk pasta üreticisi firma, Almanya, Fransa ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 8 ülkeye 1 milyon 100 bin adet kalp şeklinde pasta ihraç etti.

BEŞÜZZİ Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Vuraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dondurulmuş pasta üretimi gerçekleştiren firmalarını 2011 yılında Kartepe'de kurduklarını söyledi.

Şu anda 2 ayrı fabrikada faaliyetlerine devam ettiklerini ve iç piyasada 81 ile, dış pazarda ise 20'ye yakın ülkeye dondurulmuş pasta ürettiklerini dile getiren Vuraloğlu, ürünlerinin eksi 18 derecede bir yıl saklanabildiğini, artı 4 derecelik dolaplarda da 72 ila 96 saat arasında tüketilebildiğini kaydetti.

Vuraloğlu, çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını, 60'a yakın pastalarının bulunduğunu vurgulayarak, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ocak ayının ilk haftasından beri yoğun bir tempoda üretim yaptıklarını anlattı.

Normalde iki vardiya çalıştıklarını, artan iş yükünden dolayı üçüncü vardiyayı kurmak zorunda kaldıklarını dile getiren Vuraloğlu, "Sevgililer Günü'nde çiftleri en ekonomik şekilde mutlu etmek için ocak ayının ilk haftasından itibaren 100'e yakın personelimizle üretime başladık. Sevgililer Günü için 5'i Avrupa, 3'ü de Ortadoğu olmak üzere toplam 8 ülkeden 1 milyon 100 bin adet porsiyon kalp şeklinde pasta siparişi aldık ve bunların tamamının sevkıyatını gerçekleştirdik." diye konuştu.

Sevgililer Günü için Avrupa'da; Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve İngiltere, Ortadoğu'da ise Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'ten aldıkları siparişlerin sevkiyatlarını tamamladıklarını aktaran Vuraloğlu, en fazla ihracat yaptıkları ülkenin siparişlerin yüzde 45'ini oluşturan Almanya olduğunu söyledi.

Vuraloğlu, şu anda iç piyasadan aldıkları siparişlerin üretim ve sevkiyatlarına devam ettiklerine değinerek, "İç piyasadan da 400 bin porsiyon sipariş aldık. Özellikle Marmara ve Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinden ciddi bir sipariş söz konusu. Siparişlerimizin yüzde 80'inin franbuazlı ve kırmızı renkli pastalarımız oluşturuyor. Onun dışında çikolatalı ve meyveli pastalar da var." ifadelerini kullandı.

Geçen yıla oranla yüzde 300 artış

Ürünlerinin bugünden itibaren marketler ve kafelerdeki raflarda yerlerini alacağı bilgisini veren Vuraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ürünlerimizi kendi sevdiklerimize yedirmeden üretmiyoruz. Ürünün dondurulmuş olması hem ekonomik olmasını sağlıyor hem de vatandaş istediği zaman dondurucudan alıp tüketebiliyor. Sevgililer Günü'nde ürettiğimiz pastalarla çiftlerin mutluluğuna mutluluk katmak istiyoruz. Mono olarak isimlendirdiğimiz 2 kişilik pastalar 12-15 lira, 4 kişilik aileler için olanlar 25-30 lira, 6-8 kişilik pastaların fiyatları da 40-50 lira arasında değişiyor. Kafelerde en çok talep gören pastalarımız 2 kişilik pastalar."

Vuraloğlu, bu yılki Sevgililer Günü siparişlerinde geçen yıla göre yüzde 300'e varan bir artış olduğunu dile getirerek, "Gelecek yıl için pasta kutusunun içerisine hediyeler yerleştirmeyi düşünüyoruz. Müşterimizin hediyesini pastanın yanına koymasını istiyoruz." dedi. AA

Şu anda aylık ortalama 10 milyon porsiyon donuk pasta üretimi gerçekleştirdikleri bilgisini veren Vuraloğlu, 2018'de 2-2,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.