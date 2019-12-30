Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

Simit sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu “Simit Sarayı 2020 yılında da her yıl olduğu gibi büyümeye, üretmeye devam edecek ve sağladığı istihdamla yüzlerce iş ortağıyla birlikte ülke ekonomisi için katma değer oluşturmayı sürdürecektir” dedi.

Kavukcu açıklamasında “2019’un son günlerinde gündeme gelen haberlerle ilgili olarak Günümüzde şirket büyütmek için girişim sermayesi ortaklıkları en önemli yollardan biridir. Simit sarayının ön koşulu her zaman ağırlık hisselerinin ve markanın yerli kalması olmuştur. Bu kapsamda Ziraat Girişim Sermayesi ile yatırım ortaklığına dair görüşmeler yapılmıştır. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na hisse devri için Rekabet Kurumu’na başvuru da Simit Sarayı tarafından yapılmıştır ancak gelinen aşamada bir ortaklık söz konusu olmamıştır” dedi.

Kavukcu; “Türkiye’nin global markası Simit Sarayı, Türkiye dahil dünyanın 25 ülkesinde yatırımlarına devam etmektedir. 2020 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi büyümesini, sağladığı istihdamı ve yüzlerce iş ortağıyla birlikte katma değer sağlamayı sürdürecektir. Sadece anlaşması yapılmış olan 150 mağaza kısa sürede faaliyete başlayacak ve yeni anlaşmalar eklenecektir. Simit Sarayı sadece son üç yılda 163 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş ve TİM Hizmet ihracatı sıralamasında hep ilk 3 sırada yer almıştır” dedi.