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Şişecam İtalya’da ikinci düzcam üretim tesisini satın aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.06.2018 16:06 | Son Güncelleme

Şişecam Düzcam bünyesine faaliyet gösteren Trakya Cam Sanayii AŞ, İtalya merkezli düzcam üreticisi Sangalli Grubu’nun Monte Sant’Angelo’da yer alan Sangalli Vetro Manfredonia tesisinin satın alma işlemini 15,7 milyon avroluk bedel karşılığında tamamladı.

Şişecam İtalya’da ikinci düzcam üretim tesisini satın aldı

Şişecam Topluluğu açıklamasına göre, cam sektörünün global oyuncusu Şişecam Topluluğu, İtalya’daki Sangalli Vetro Manfredonia tesisinin satın alım sürecini tamamladı.

İtalya’nın güney bölgesinde yer alan 190 bin ton/yıl kapasiteli Sangalli Vetro Manfredonia düzcam üretim tesisinde ayrıca, 4 milyon metrekare/yıl kapasiteli lamine hattı, 4 milyon metrekare/yıl kapasiteli kaplama hattı ve 1,5 milyon metrekare/yıl kapasiteli satine hattı bulunuyor. Şişecam Topluluğu 2016 yılında Sangalli Grubu’nun İtalya’nın kuzeyinde yer alan Sangalli Porto Nogaro tesisini de satın almıştı.

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  • "İnorganik büyüme fırsatlarını da değerlendiriyoruz"**

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, "düzcam", "cam ev eşyası", "cam ambalaj" ve "kimyasallar" olmak üzere dört ana iş kolunda faaliyet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Global stratejik hedeflerimize ulaşmak üzere organik büyümenin yanı sıra inorganik büyüme fırsatlarını da değerlendiriyoruz. Sürdürülebilir büyüme ve yüksek performansa dayalı yatırım politikamız doğrultusunda şirket satın alma, ortak girişim ve diğer işbirliği olanaklarını içeren potansiyel tüm fırsatları değerlendirmek için sürekli çalışıyoruz.

İtalya’da faaliyet gösteren düzcam üreticisi Sangalli Vetro Manfredonia tesisinin satın alımı da uzun vadeli ve değer yaratan sürdürülebilir büyüme yaklaşımımızın ve bu kapsamdaki çalışmalarımızın bir sonucudur."

- "Avrupa’daki liderliğimizi pekiştirdik"

Şişecam Topluluğu’nun bugün toplam 13 ülkede üretim faaliyetlerini yürüttüğünü hatırlatan Kırman Şişecam Topluluğu'nun İtalya’daki en büyük Türk üreticisi konumunde bulunduğunu hatırlattı.

İtalya’da krom bileşikleri üretim tesisi Cromital SpA ile kimyasallar alanında uzun yıllardır faaliyet gösterdiklerini aktaran Kırman, "Yine 2016 yılında Sangalli Porto Nogaro ile birlikte düzcam da İtalya’daki faaliyet alanlarımıza eklendi. Bu satın alma işlemi Bulgaristan’daki düzcam operasyonlarımızla birlikte sinerji yaratarak, Avrupa’daki rekabet gücümüze önemli katkı sağladı. Gerek coğrafi konumu gerekse yıllık 190 bin ton üretim kapasitesiyle Sangalli Vetro Manfredonia tesisinin de Avrupa’daki düzcam faaliyetlerimiz açısından stratejik fayda sağlamasını hedefliyoruz." bilgilerini verdi.

Kırman, Sangalli Vetro Manfredonia tesisinde lamine ve kaplama hatlarının da bulunduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"İtalya’daki düzcam operasyonumuzda oluşan yetkinlik, Manfredonia tesisinin alınmasıyla birlikte artarak devam edecektir. Söz konusu hatlar sayesinde ürün gamımızı daha da genişletmeyi ve İtalya’da mimari camlar pazarında en büyük üretici konumuna gelmeyi hedefliyoruz.

Sangalli Vetro Manfredonia tesisinin satın alım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte İtalya’daki düzcam üretim kapasitemizi ikiye katladık. Bu bizim düzcam alanındaki Avrupa liderliğimizi daha da pekiştirmiş olduk."AA

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sangali şişecam

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