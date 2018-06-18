Şişecam İtalya’da ikinci düzcam üretim tesisini satın aldı

Şişecam Topluluğu açıklamasına göre, cam sektörünün global oyuncusu Şişecam Topluluğu, İtalya’daki Sangalli Vetro Manfredonia tesisinin satın alım sürecini tamamladı.

İtalya’nın güney bölgesinde yer alan 190 bin ton/yıl kapasiteli Sangalli Vetro Manfredonia düzcam üretim tesisinde ayrıca, 4 milyon metrekare/yıl kapasiteli lamine hattı, 4 milyon metrekare/yıl kapasiteli kaplama hattı ve 1,5 milyon metrekare/yıl kapasiteli satine hattı bulunuyor. Şişecam Topluluğu 2016 yılında Sangalli Grubu’nun İtalya’nın kuzeyinde yer alan Sangalli Porto Nogaro tesisini de satın almıştı.

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"İnorganik büyüme fırsatlarını da değerlendiriyoruz"**

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, "düzcam", "cam ev eşyası", "cam ambalaj" ve "kimyasallar" olmak üzere dört ana iş kolunda faaliyet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Global stratejik hedeflerimize ulaşmak üzere organik büyümenin yanı sıra inorganik büyüme fırsatlarını da değerlendiriyoruz. Sürdürülebilir büyüme ve yüksek performansa dayalı yatırım politikamız doğrultusunda şirket satın alma, ortak girişim ve diğer işbirliği olanaklarını içeren potansiyel tüm fırsatları değerlendirmek için sürekli çalışıyoruz.