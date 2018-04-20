Şok Marketler'in halka arzında fiyat aralığı belli oldu

Şok Marketler'in halka arzında, 1 lira nominal değerli pay başına talep toplama fiyat aralığı 12-14.40 TL olarak belirlendi.

Açıklama, Şok Marketler'de yüzde 39 hissedar konumunda bulunan Gözde Girişim tarafından KAP'a yapıldı.

Şok Marketler'in halka arzına aracılık eden kuruluşlardan birinin daha önce yaptığı açıklamada, halka arz büyüklüğünün en az 2.6 milyar lira olacağı belirtilmişti.

Halka arzda BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, J.P. Morgan ve Ünlü Menkul Değerler global koordinatör, Citigroup global talep toplayıcı olarak görev alacak. Yurtiçi talep Garanti Yatırım tarafından toplanacak.

Halka arz gelirinin "ağırlıklı bölümünün" banka kredileri ve diğer borçların ödenmesi için, geri kalan tutar olursa şirketin genel ihtiyaçları için kullanılacağı duyurulmuştu.

KAP açıklamasında yer alan bilgiye göre, Şok Marketler 5,100'den fazla mağaza ve 24,000'den fazla çalışan ile faaliyet gösteriyor.