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Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.07.2019 05:19 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Murat Çetinkaya'nın yerine yardımcısı Murat Uysal atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı

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