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Tapuda sıra beklemeye son

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.05.2018 13:40 | Son Güncelleme

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşların tapuda randevu alırken ve işlem sırasında uzun süren beklemelerinin önüne geçecek "Türkiye Tapu" adlı yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Tapuda sıra beklemeye son

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşların tapuda randevu alırken ve işlem sırasında uzun süren beklemelerinin önüne geçecek "Türkiye Tapu" adlı yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli kendilerini yenilediklerini bildirdi.

Bu kapsamda personele yönelik hizmet içi eğitimler verdiklerini dile getiren Adlı, vatandaşların sıra beklemeden hızlı işlem yapabilmesi için yeni bir çalışma başlattıklarını anlattı. "Türkiye Tapu" adlı projenin altyapı çalışmalarının devam ettiğini aktaran Adlı, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki 2-3 yılın sonunda biz artık Türkiye'nin neresinden başvurursa vursun vatandaşın işlemini bekletmeden yapmak için memur bazlı değil, sistem bazlı bir çalışma yapacağız. Bu sistemde vatandaşın işlemi Türkiye'nin neresinde olursa olsun, boş bulunan memur kimse direkt o memura havale edilecek. Yani vatandaş Ankara'dan dahi başvursa Hakkari'deki memurun elinde iş yoksa Hakkari'deki memura işlem gidecek. O memur hemen işlemin gereğini yapıp Ankara'ya gönderecek. Dolayısıyla vatandaşın beklemesi diye bir şey söz konusu olmayacak."

Projenin hayata geçirilmesi için mevcut birtakım verilerin sağlıklı hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Adlı, manuel olan işlemlerin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini anlattı.

Adlı, tapu müdürlüklerindeki birçok evrakın sayısal ortama geçirilmediğini belirterek şunları söyledi:

"Biz bunları şu anda ayıklıyoruz. Ayıkladıktan sonra dijital ortama aktaracağız. Dijital ortama aktarıldıktan sonra artık neredeki memurun eli boşsa işlem direkt orada yapılacak. Vatandaşın belki dakikalar içerisinde sorunu çözülebilecek. Şu anda Çankaya Tapu Müdürlüğüne gidildiği zaman görüyorsunuz, çok yoğun olduğu için memurun elinde birden fazla iş olunca mecburen bekliyor vatandaş. Bu beklemeleri tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz."

Projeyle özellikle büyükşehirlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle ileri tarihe randevu verilmesinin de önüne geçileceğine dikkati çeken Adlı, Türkiye genelinde personelin sistemle belirlenecek eşit iş yükünden dolayı iş barışı ve huzurunun da korunacağını kaydetti.

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tapu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

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