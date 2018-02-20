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Taşeron işçilerin liste heyecanı

20 Şubat 2018 11:40

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için 2 Ocak'ta başlayan süreç devam ediyor. İşçilerin 11 Ocak'ta sona eren başvurularının ardından işlemeye başlayan "Tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı" aşaması için tavsiye edilen 40 günlük süre bugün sona eriyor.

Taşeron işçilerin liste heyecanı
Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin taşeron işçisini yakından ilgilendiren kadro düzenlemesiyle ilgili takvim işliyor.
 
Olağanüstü hal kapsamında 24 Aralık'ta yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ayrıntıları ortaya çıkan düzenleme kapsamında, taşeron işçilerin kadroya geçiş başvuruları için resmi süreç 2 Ocak'ta başlayıp11 Ocak'ta sona ermişti.
 
Başvuruların ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca "Tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı" için tavsiye edilen 40 günlük süre sona ererken, yüz binlerce taşeron işçi tespit komisyonlarının ilan edeceği listeleri beklemeye başladı.
 
Aralarında Sağlık, Dışişleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarının da olduğu bazı kamu kurumları, Bakanlığın tavsiye ettiği süre dolmadan hak sahibi listeleri açıklarken, birçok  kamu kurumu, başvuru sayısının fazla olması ve güvenlik soruşturması gibi işlemlerin tamamlanamaması nedeniyle listelerini sonuçlandıramadı.
 
Tavsiye niteliğindeki süreyi dikkate alan birçok kamu kurum ve kuruluşunun, bünyelerindeki taşeron işçilerin kadro başvurusunun kabul edilip edilmediğini gün içerisinde listeler halinde açıklaması bekleniyor. Taşeron işçiler, kadro başvurusunun kabul edilip edilmediğini bu listelerden öğrenebilecek.
 
Diğer taraftan, bazı nedenlerle tavsiye edilen 40 günlük sürede çalışmalarını tamamlayamayan kurumların da birkaç gün içerisinde listelerini açıklaması bekleniyor.
 
Sınavlar 3-22 Mart'ta yapılacak
 
Tespit komisyonunun açıkladığı listelere işçiler itiraz edebilecek. İlana itirazların 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat-2 Mart, sınavın yapılmasının 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek.
 
Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.
 
Taşeron işçilerin kurumlarda kadroya geçiş süreçlerini yürütecek tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, iki yedek üyesi olacak. Komisyon, üye tam sayısıyla toplanacak ve oy çokluğu ile karar alacak. Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun bir şekilde sınav kurulunca hazırlanacak.
 
Yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ise ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilip, tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan alma şartı aranacak.AA

 

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