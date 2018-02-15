FİNANS

TBMM'de yeşil pasaport tartışması

15 Şubat 2018 09:25

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, torba tasarı üzerindeki görüşmeler sürerken diplomatik, hususi (yeşil) ve hizmet damgalı pasaport sahiplerinin çocukları hakkındaki bir madde tartışma konusu oldu.

TBMM'de yeşil pasaport tartışması
 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, torba tasarı üzerindeki görüşmeler sürüyor. Tasarının, diplomatik, hususi (yeşil) ve hizmet damgalı pasaport sahiplerinin çocuklarına iş sahibi olmamaları ve öğrenci olmaları koşuluyla 25 yaşına kadar aynı tip pasaport verilmesine ilişkin Pasaport Yasası’nın 13 ve 14. maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören 1. maddesi tartışma konusu oldu.
 
Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, söz konusu madde, söz konusu pasaportları taşıyabilmeleri için ‘iş sahibi olmama’ koşulunu kaldırarak, çalışan çocuklara da 25 yaşına kadar aynı hakkın tanınmasını öngörüyor. Hükümet temsilcileri, düzenlemeyle 18-25 yaş aralağındaki gençlerin anne ve babasından dolayı kazanmış olduğu pasaport hakkının çalışması nedeniyle ortadan kalkmasının önüne geçilmesi ve gençlerin istihdamdaki payının artırılmasının amaçlandığını söyledi.
 
CHP’lilerin ‘eşitlik ilkesine’ aykırı olduğu gerekçesiyle yaptıkları tüm eleştiri ve itirazlara karşın AK Parti, düzenlemeden geri adım atmadı. CHP’nin, maddenin tasarı metninden çıkarılmasına ilişkin önergesi de kabul görmedi.

 

10.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın