Tebriz-Van seferi 18 Haziran'da başlıyor

Arslan, Doğu Ekspresi'nin Türk kültür hayatının en canlı dönemlerinin yaşandığı ve bu güne kadar milyonlarca insanın anısının, hayallerinin bulunduğu, umutlarının taşındığı tren olduğunu ifade ederek, "Kara trenle başladığımız yolculuğa şimdi şükrediyoruz ki konforlu, hızlı trenlerle devam eden bir döneme geldik. 1950'li yıllardan itibaren el değmemiş Kars'a kadar gelen hattımız bundan 2-3 sene önce tamamen yenilendi. Bu hatta çalışan trenlerimizi de daha modern, günümüz teknolojisiyle donanmış trenler haline getirdik." dedi.

Arslan, bu coğrafyada ilk rayın 1856 yılında İzmir-Aydın arasında döşendiğini anımsatarak, "İlk rayın döşenmesinden bu yana 162 yıl olmuş. Tren yolu bir buçuk asırlık serüvenimizde ülkemize, geçmişimize değer katmıştır. Tren, kederlerimizi, sevinçlerimizi, ayrılıklarımızı, kavuşmalarımızı simgeleyen adeta bir tarih." diye konuştu

"1950'lerden sonra 53 yıl kaderine terk edilmiş demiryollarının devlet politikası haline gelmesi önemliydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sektöre olan inançları sebebiyle kendilerine teşekkür ediyorum. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın, bakanlığı döneminde demiryollarını bu kadar benimsemesi, demiryolu seferberliği başlatması önemliydi, biz de bu seferberliği devam ettiriyoruz. Hatlarımızın yüzde 95'ini yeniledik, elektrikli ve sinyalli kısımlarını yüzde 100 arttırdık ve kalanları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Serginin düzenlenen bir yarışmanın ardından açıldığını ve Doğu Ekspresi'ne ilişkin yarışmalara önümüzdeki yıllarda katılımın daha da artacağını belirten Arslan, "Düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasına tam 440 sanatçının bin 529 fotoğrafı geldi. Hepsi birbirinden değerli ancak jüri mecburen sıralayıp birilerini öne alacaktı. Jürinin değerlendirmesi sonucu 3'ü dereceye giren, 3'ü mansiyon ödülü alan 42 eseri sergilenmesi için seçtiler." ifadesini kullandı.

Ulaştırma alanındaki yatırımlara diğer yatırımlara değinen Arslan, şöyle devam etti:

"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, ülkemiz ve bölgemiz için önemli. Yük trenlerimiz artık Mersin'den, Gaziantep'ten, İstanbul'dan kalkıyor ve Kazakistan'a, Çin'e kadar gidebiliyor. Bu bizim için önemliydi, hayaldi. Ancak bunun ikinci etabı bu sene yolcu taşımacılığına başlamak. Bu da önemli çünkü komşu ülkelerle, bizi Orta Asya'daki akraba topluluklarıyla bağlayacak bir proje. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Kars-Iğdır-Dilucu-Nahçıvan hattımızı da inşallah Azerbaycan ve İran ile gerçekleştireceğiz, o proje de bizim için önemli. İran'a, Pakistan'a, Afganistan'a kadar demiryolu yük taşımacılığını sağlanması bunun da merkezinin Kars olması önemli ve bu projeyi de inşallah yapacağız."

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Tebriz-Van seferi 18 Haziran'da başlayacak**

Bakan Arslan, Türkiye-İran arasında yolcu taşımacılığının bayramdan sonra başlayacağı müjdesini de vererek, şu bilgileri paylaştı:

"İllerimiz için önemli olan Malatya-Elazığ Ekspresi inşallah bugün itibarıyla hizmete girmiş olacak. İran ile Türkiye arasında yük taşımacılığı vardı ancak yolcu taşımacılığı yoktu. Yaklaşık 3 yıldır ara verdiğimiz Tebriz-Van arasındaki tren ile yolcu taşımacılığına Ramazan Bayramı'ndan sonraki ilk gün olan 18 Haziran'da başlıyoruz. İlk trenimiz Tebriz'den 18 Haziran'da yola çıkıp Van'a gelecek ve ertesi gün Van'dan Tebriz'e gidecek. Bu, ülkemiz, bölgemiz için önemli."