Temmuz ayında parasını euroya yatıran yaşadı

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 1,04 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,58, külçe altın yüzde 1,89, BIST 100 endeksi yüzde 3,02 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 4,33 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 2,27 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,63 oranında yatırımcısına kazandırırken; külçe altın yüzde 0,70, BIST 100 endeksi yüzde 1,84 ve DİBS yüzde 3,17 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
Dolar üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,94 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,57 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,22 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25,44 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri euroda gerçekleşti
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde euro; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,25 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, BİST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,97 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. İHA
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