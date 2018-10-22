FİNANS

TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.10.2018 10:56 | Son Güncelleme

Emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yaş sınırının 1 yıla düşürülmesi önerisinde bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözmek bütçeye büyük bir yük getiriyor. Ancak yaşa takıldığı için emekli olamayan çok sayıda kişi mağdur oluyor. Yaş sınırına takılan tüm vatandaşları emekli etmek yerine bu durumda olanlar için emeklilik yaşı 1 yıl aşağı çekilirse emekliliğine 1 yıl ve daha az süre kalanların önü açılmış olur” dedi

TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözmenin bütçeye büyük yük getireceğini belirterek, "Bu durumda olanlar için emeklilik yaşı bir yıl aşağı çekilirse emekliliğine bir yıl ve daha az süre kalanların önü açılmış olur." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, emekliliğine bir yıl ya da daha az kalan ve prim gün sayısını doldurmasına rağmen yaş engeline takılanlar için emeklilik hakkı tanınması talebinde bulundu.

Çok sayıda esnaf ve çalışanın emeklilik için gereken tüm koşulları sağlamasına rağmen yaş engeli yüzünden bu haklarını elde edemediklerine işaret eden Palandöken, "Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözmek bütçeye büyük yük getiriyor. Yaşa takıldığı için emekli olamayan çok sayıda kişi mağdur oluyor. Yaş sınırına takılan tüm vatandaşları emekli etmek yerine, bu durumda olanlar için emeklilik yaşı bir yıl aşağı çekilirse emekliliğine bir yıl ve daha az süre kalanların önü açılmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, prim gün sayısını ve sigortalılık süresini dolduranların yaş engeline takılmadan emekli olabilmesi için yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayarak, esnafın emekli olma şartları arasında yer alan 9 bin prim gün sayısının SSK'lı çalışanlarda olduğu gibi 7 bin 200'e indirilmesini önerdi.

Prim gün sayısını dolduran kamu çalışanlarının yaşa takılıp emekliliğe sevk edilerek mağdur bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Palandöken, bu kişilerin emekliliği beklerken 6-12 ay devletten işsizlik maaşı aldıklarını aktardı. Palandöken, "Oysa bu kesimin yaşı dolana kadar görevlerine devam etmesi hem devlet bütçesi açısından hem de kamu çalışanların mağdur olmamaları açısından daha iyi bir uygulama olur." ifadesini kullandı. KAYNAK: AA


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Bendevi Palandöken emeklilikte yaşa takılan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Dalga geçiyorsunuz galiba siz yakınlarınızdan 1 senesi kalanlar mı var ?
YAŞ 49 EMEKLİLİĞE 3 SENE VAR,NEYİMİZ VARSA TÜKETTİK,OKULA GİDEN ÇOCUKLAR VAR.BÖYLE DANDİK SOSYAL DEVLET OLABİLİRMİ.BEN İŞ BULAMIYORUM,MADEM EMEKLİ ETMEYECEKSİN,KAMUDA İŞ VER ÇALIŞALIM.O KADAR MAĞDUR İNSAN DİLENCİLİKMİ YAPSIN.HASSAS KONULARDA DEVLET VATANDAŞINA SIRTINI DÖNEMEZ.CİNNET GEÇİRİP AİLESİNİ KATLEDENLEREDE,BU NASIL İŞ DEMEYİN.
laf olsun diye konusmayın icrat yapın secim geliyor insanlarbıktı herseyden akp bütün büyük sehirleri kaptırcak muhalefet erken secim diye bastırcak uyu ma
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