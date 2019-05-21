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THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'dan 10 bin istihdam müjdesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.05.2019 16:38 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY'nin bu yıl istihdamda rekor kıracağını belirterek, "Yeni havalimanını rekorlarla açtık ve yeni bir rekor da çalışan sayımızda olacak. Bu yıl istihdamımız 10 bini bulacak" dedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'dan 10 bin istihdam müjdesi

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nda görev yapan basın mensuplarını ziyaret etti. Ziyarette Aycı'ya THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve bazı yöneticiler eşlik etti.

THY'nin ekstra personel alacağı müjdesini veren İlker Aycı, "66 bine yakın çalışanımız var. Bu yıl sene başında yaptığımız planlar yaklaşık 8 bin 430 istihdam üzerine plan yapmıştık. Yeni havalimanına taşındıktan sonra bazı hizmetlerde kısa kaldığımızı görerek buralarda daha süratli reaksiyon vermek için ilave çalışan ihtiyacı olduğumuzu değerlendirdik. Bu anlamda 8 bin 400 içerisinde yaklaşık 4 bin 600 istihdamı ilk 5 ayda gerçekleştirdik. Özellikle yaz yoğunluğun hesaba katarsak, yeni uçaklarımızı filomuza katılmasıyla ihtiyacımız artacak. Bu yıl istihdam sayımız bir rekor olacak. Yeni havalimanını rekorlarla açtık ve yeni bir rekor da çalışan sayımızda olacak. Bu yıl istihdamımız 10 bini bulacak" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında THY uçaklarındaki doluluk oranının yüzde 70'lerde seyrettiğini vurgulayan Aycı, "Zamanında kalkış performansımızı yüzde 90 üzerine taşıdık. Bu ay içerisinde yüzde 98 zamanında kalkış performansı gördük. Giden yolcu şu anda 60-70 bin civarı. Bayramda bu 80 bini aşacak. Yeni bir sınava tabi tutulacağız" şeklinde konuştu.

Uçakların İstanbul Havalimanı'nda pist başına gitme sürelerinin kısalmaya başlayacağını söyleyen Aycı, "Gelecek yıl haziran ayında kadar hizmete girmesini beklediğimiz üçüncü pist ile birlikte taksi sürelerimiz de azalacak. Her geçen gün taksi sürelerimizi iyileştiriyoruz. Pilotlarımız ve operasyondaki arkadaşlarımız buraya daha çok ısındıkça esnekliğimiz artıyor, verimliliğimiz artıyor" diye konuştu.

Aycı 24 Haziran seçimleri nedeniyle ücretsiz bilet değişimi uygulamasını yaygınlaştıracaklarını da anlatarak şunları söyledi:

"Önümüzdeki seçimler dolayısıyla ücretsiz bilet değişikliği yapmak üzere tüm ofislerimize ve tüm diğer dağıtım kanallarımıza da şimdi yayıyoruz. Sadece bizim ofislerimizden değil tüm dağıtım kanallarından bunun sağlanabilmesi amacını güdüyoruz. 31 Mayısa kadar ücretsiz bir biçimde biletlerini belge sunmaksızın değiştirebilecekler. Bu anlamıyla yolcularımıza en esnek bilet değişimi hususunu bu seçimlere dönük olarak getirmiş bulunuyoruz."

Boeing'e ait 737 Max model yolcu uçaklarının uçuştan çekilmesi ve ardından yaşanan süreçle ilgili bir soruyu yanıtlayan Aycı, "Hemen hemen her hafta Boeing ile çok sıkı görüşmeler yapıyoruz. Bu hafta içinde yine onların CEO'su bana ziyarete geliyor. Bu konuda en üst düzeyde karşılıklı görüşmeyi, garantileri, çözümle ilgili süreci beraberce bir kere daha ele alacağız. Bu anlamıyla da gerek yerde bekleyen uçaklarımız, gerek onların fabrikasında almayı bekleyen uçaklarımızın akıbeti konusunda ve dünyada şu anda bekleyen yerdeki uçaklar konusundaki en detaylı, net ve üst düzey bilgiyi vermek üzere bu hafta bana geliyorlar. Cuma günü görüşme gerçekleşecek. Beklentimiz bu işin bu yaz bitmeden çözülmesi. Aldığımız bilgiler de yaz ortası gibi bu sorunun çözüme kavuşturulacağı şeklinde ama ben cuma günkü görüşmeyi tamamladıktan sonra daha net bilgiyi sunabilirim. Çok boyutlu görüşüyoruz. Tazminat da bunun bir parçası, kayıplarımızın tazmin edilmesi bunun bir parçası. Çok boyutlu olarak görüşüyoruz. Olayların tüm taraflarıyla birlikte değerlendiriyoruz. Şüphesiz ortaya koyan kayıpların, yaşadığımız kapasite sorunlarının, belli ölçüde yaşadığımız frekans sorunlarının giderilmesi hususunda ne gibi adımlar atacakları konusunda, gerek bizim taleplerimiz, beklentilerimiz gerekse sektör realiteleri ışığında onların atması gereken, beklediğimiz adımlar var. Bu adımları da ciddiye alıyorlar ki doğrudan bizi en üst düzeyde ziyarete geliyorlar" dedi.

KAYNAK:DHA

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Türk Hava Yolları yeni havalimanı personel alımı istihdam

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