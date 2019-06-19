FİNANS

Ticaret Bakanı Pekcan: Yüksek teknolojili ürün ihracatına 2 milyar lira kredi desteği verilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.06.2019 11:09 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Pekcan, “Türk Eximbank aracılığıyla bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk Lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği sağlayacağız” dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan: Yüksek teknolojili ürün ihracatına 2 milyar lira kredi desteği verilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, "Türk Eximbank, bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği verecek." ifadelerini kullandı.

Pekcan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Döviz kredisi cinsinden Türk menşeli yatırım malı alımına 100, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracına 500 milyon dolar destek vereceğiz. İVME Finansman Paketi'nin ihracat ayağını daha da kuvvetlendirecek bu desteklerimiz Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatının artırılması hedefine ve yatırımda sermaye malı kullanımına önemli katkı sağlayacak."

KAYNAK:AA

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türk Eximbank kredi

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