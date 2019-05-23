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Torba teklif komisyondan geçti! Köprü cezalarına af geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.05.2019 09:53 | Son Güncelleme

Köprüden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini ve hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 15,000 TL'ye çıkartılmasını öngören torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Torba teklif komisyondan geçti! Köprü cezalarına af geliyor

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.

Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere kesilen idari para cezası verilmeyecek. Bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275,000 araca kesilen 310 milyon TL cezadan vazgeçilecek, ödenen 3.9 milyon TL ise iade edilecek.

Teklife göre 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin terkin edilecek üst sınırı 10,000 liradan 15,000 liraya çıkarılacak.

Teklife göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, yürüttüğü görevler nedeniyle kurumlar vergisinden muaf olacak.

Öte yandan teklifle Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Galata Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulacak. Üniversite, diş hekimliği, sanat ve sosyal bilimler, spor bilimleri fakülteleri, meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim enstitüsünden oluşacak.

Reuters'ta 13 Mayıs'ta yer alan bir haberde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçenin daha fazla bozulmaması için TCMB'nin 40 milyar liralık ihtiyat akçesini merkezi yönetim bütçesine aktarmayı planladığı ve bu konuda gerekli yasal düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtilmişti.

Ancak AKP'nin geçen hafta TBMM'ye gönderdiği ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasada TCMB'deki ihtiyat akçesi tutarının bütçeye aktarılması düzenlemesi yer almadı. Reuters'a bilgi veren bir kaynak, "Düzenlemeden şu aşamada vazgeçildi" demişti.


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Kaçak geçiş cezaları ÖTV indirimi hurda araç torba yasa

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