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Trafik cezalarında artış teklifi Meclis'te

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.10.2018 11:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; AK Parti'nin; trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Trafik cezalarında artış teklifi Meclis'te

AK Parti'nin, trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifte yer alan bazı başlıklar şu şekilde;

  • Kırmızı ışıkta geçenlere 235 lira,

  • Emniyet şeridi ihlali yapanlara ve makas atanlara 1002 lira

  • Drift yapanlara 5 bin 10 lira ceza verilecek ve 60 gün süreyle ehliyetlerine el konulacak.

  • Direksiyon başında cep telefonuyla konuşanlara 235 lira ceza verilecek.
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Anahtar Kelimeler:
trafik ceza meclis Ak Parti

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
isin ucunda para varsa kesin onaylanir
az bile artirin hatta 1600 ü verelim cezalara bizde aç kalalim
ver çoşkuyu ver çoşkuyu gelsin cezalar bol bol.. Para lazım......
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