FİNANS

Trafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi, bisiklete talebi patlattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2019 14:39 | Son Güncelleme

Türkiye'de daha önce en gözde 'karne hediyesi' olarak çocuklara alınan ya da spor amaçlı kullanılan bisiklet, yapılan yatırımlarla artık günlük hayatın bir parçası haline geldi. Bisiklet sektörü de yapılan yatırımlar ve her kesimden artan ilgi nedeniyle büyük ivme kazandı.

Trafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi, bisiklete talebi patlattı

Trafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi talebinin artması, bisiklet kullanımını günlük yaşamın bir parçası haline getirmeye başladı. Belediyelerin bisiklet yolu yatırımları ve devlet destekleri de pazara ivme kazandırdı. Türkiye'de bisikletin toplam üretim adedi 1 milyon 700 bin iken, sektörün toplam hacmi 536 milyon lira civarında.

Bu anlamda bisiklet sektörünün her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirten Ümit Bisiklet Pazarlama ve Satış Müdürü Haki Gökçe, "Ortalama yüzde 15 ila 20 arasında bir büyüme trendine sahip. Biz de şirket olarak 2017 yılı verilerimize göre 85 bin adet bisiklet ihracatı gerçekleştirdik. 2019 yılı hedefimiz 100 bin adet. İhracatımızın büyük çoğunluğunu Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Özellikle dünyada bisiklet konusunda kendisini kanıtlamış Hollanda'ya yüzde 60 civarında bir ihracatımız var. Bunun dışında Almanya, Yunanistan, Slovenya gibi Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz" dedi.

"Ülkemizde bisiklet çok öncelerden karne hediyesi, daha sonra ise spor amaçlı kullanılmasının yanında özellikle Anadolu'da ulaşım aracı olarak da kullanılabiliyor" diyen Haki Gökçe, "Ülkemizde özellikle sporun yanında bisikleti yaşamımıza entegre edebilmemiz için altyapı faaliyetlerine önem verilmesi, bisiklet yollarının yapılması, halkın bisikleti günlük kullanımının teşvik edilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmekte." diye konuştu.

trafik-sorunu-ve-saglikli-yasam-trendi-bisiklete-talebi-patlatti_8276_dhaphoto2

KATLANIR BİSİKLET SATIŞLARINDA ARTIŞ

Katlanır bisikletlerin kullanımında Türkiye'de son yıllarda çok büyük bir artış olduğunu kaydeden Haki Gökçe, "Şirket olarak katlanır bisiklet satışlarımız bir önceki seneye göre yüzde 93 artmış durumda. Katlanır bisiklet taşıma kolaylığı, şehir yaşamına entegresinin kolay olmasından dolayı daha çok tercih edilen bir bisiklet türü haline geldi" diye konuştu.

UNIBIKE BİSİKLET FUARI YARIN KAPILARINI AÇIYOR

Yarın Avrasya Gösteri Merkezi'nde kapılarını açarak 14 Nisan'a kadar devam edecek bisikletseverlerin merakla beklediği 2'inci UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmaları Fuarı'na da katılacaklarını söyleyen Haki Gökçe, "UNIBIKE fuarı ülkemizde bu yıl ikinci kez yapılıyor. Sektör için önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Şirket olarak fuarı destekliyoruz. Fuarın bisiklet ekonomisini ve bisikletli yaşamı daha ileri taşıyacağına inanıyorum.

trafik-sorunu-ve-saglikli-yasam-trendi-bisiklete-talebi-patlatti_8276_dhaphoto1

AB ÜLKELERİ TÜRKİYE İÇİN POTANSİYEL OLUŞTURUYOR

Avrupa Birliği'nde (AB) ithal edilen bisiklet adedinin 6 milyon 600 bin olduğunu ve Türkiye'nin bunun sadece 180 bin adedini karşıladığını söyleyen Haki Gökçe, "Orada potansiyel olarak alabileceğimiz çok büyük bir pay var. O nedenle pazara daha uygun bisiklet üretimi yapılsa ihracat rakamımız yükselebilir. Burada vergilendirme ve Gümrük Birliği Anlaşması'nın da katkısı var. Bu anlaşma ile AB ülkelerindeki müşteriler vergi ödemiyorlar. Anlaşma ihracatımızı artırmamızda önemli bir fayda sağlıyor" dedi.

YAPIM AŞAMASI GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte bisiklet sezonu açıldı. Birçok kişi hafta sonu tatilini fırsat bilerek ailesi ve arkadaşlarıyla bisiklet kullanmaya başladı. Bisiklet kullanmayı öğrenmek kadar yapım aşamaları da merak konusu. Son haliyle kullanıcıların karşısına çıkmak için uzun bir yol kat eden bisiklet metalinin kaynak aşamasından, jantlarının yapımına, gövdesinin birleştirilmesinden fren sistemi ayarına, kontrol işleminden paketlenmesine kadar olan zorlu bir süreçten geçiyor. Bisikletin yapım aşamaları Demirören Haber Ajansı (DHA) kameraları tarafından görüntülendi.

KAYNAK:DHA

PARTNERBunu yapan yandı!Bunu yapan yandı!
"Yeni Ekonomi Programı"nın yankıları"Yeni Ekonomi Programı"nın yankıları
İstanbul Havalimanı'nın otoparkı 15 Nisan'a kadar ücretsizİstanbul Havalimanı'nın otoparkı 15 Nisan'a kadar ücretsiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bisiklet trafik

En Çok Okunan Haberler

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Yeni uygulama başladı!

Yeni uygulama başladı!

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik!

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik!

Herkes bu habere kilitlendi! Berat Albayrak açıkladı

Herkes bu habere kilitlendi! Berat Albayrak açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Yeni belediye başkanları bakın ne kadar alacak!

Yeni belediye başkanları bakın ne kadar alacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den 'reform paketi'ne eleştiri

CHP'den 'reform paketi'ne eleştiri

Soğutulmuş çiğ sütün tavsiye fiyatı 2 lira olarak belirlendi

Bakanlık açıkladı! Fiyatı 2 TL olacak

İş dünyası 'Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi

İş dünyası 'Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi

"Yeni Ekonomi Programı"nın yankıları

"Yeni Ekonomi Programı"nın yankıları

İstanbul Havalimanı'nın otoparkı 15 Nisan'a kadar ücretsiz

İstanbul Havalimanı'nın otoparkı 15 Nisan'a kadar ücretsiz

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altında bugün neler takip edilecek?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.