Trafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi, bisiklete talebi patlattı

Trafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi talebinin artması, bisiklet kullanımını günlük yaşamın bir parçası haline getirmeye başladı. Belediyelerin bisiklet yolu yatırımları ve devlet destekleri de pazara ivme kazandırdı. Türkiye'de bisikletin toplam üretim adedi 1 milyon 700 bin iken, sektörün toplam hacmi 536 milyon lira civarında.

Bu anlamda bisiklet sektörünün her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirten Ümit Bisiklet Pazarlama ve Satış Müdürü Haki Gökçe, "Ortalama yüzde 15 ila 20 arasında bir büyüme trendine sahip. Biz de şirket olarak 2017 yılı verilerimize göre 85 bin adet bisiklet ihracatı gerçekleştirdik. 2019 yılı hedefimiz 100 bin adet. İhracatımızın büyük çoğunluğunu Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Özellikle dünyada bisiklet konusunda kendisini kanıtlamış Hollanda'ya yüzde 60 civarında bir ihracatımız var. Bunun dışında Almanya, Yunanistan, Slovenya gibi Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz" dedi.

"Ülkemizde bisiklet çok öncelerden karne hediyesi, daha sonra ise spor amaçlı kullanılmasının yanında özellikle Anadolu'da ulaşım aracı olarak da kullanılabiliyor" diyen Haki Gökçe, "Ülkemizde özellikle sporun yanında bisikleti yaşamımıza entegre edebilmemiz için altyapı faaliyetlerine önem verilmesi, bisiklet yollarının yapılması, halkın bisikleti günlük kullanımının teşvik edilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmekte." diye konuştu.