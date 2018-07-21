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Türk Hava Yolları açıkladı! THY bin kabin memuru alımı yapacak! İşte kabin memurluğu için başvuru şartları

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.07.2018 21:28 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak'tan yeni açıklama geldi. Çolak yaptığı açıklamada; kabin memuru alımı için çıkılan ilana 30 bin kişinin başvuru yaptığını sözlerine eklerken 1000 kabin memuru alımı yapacaklarını ifade etti. İşte kabin memuru alımıyla alakalı olarak detaylar.

Türk Hava Yolları açıkladı! THY bin kabin memuru alımı yapacak! İşte kabin memurluğu için başvuru şartları

Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak'tan kabin memuru alımıyla alakalı olarak yeni detayları paylaştı. Nevin Çolak yaptığı açıklamada ise alınacak olan kabin memuru ilanına 30 bin kişi civarında başvuru aldıklarını ifade etti. Ayrıca yıl sonuna kadar 1000 kabin memuru alımı gerçekleştireceklerini belirtti.

Çolak yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kabin memuru olmak isteyen bir kişi, öncelikle şirketimizin belirlediği yaş standardında olması gerekiyor. Akabinde boy ve kilo sınırımız var.

"İNGİLİZCE BELİRLİ BİR SEVİYENİN ÜZERİNDE OLMALI"

Bu erkek ve kadına göre de değişiyor. İngilizcenin de belli bir seviyenin üstünde olmasını istiyoruz. Hizmet sektöründe tecrübesinin olması yok ise kabiliyetinin olması bizim için çok önemli.

Adayların en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmasını istiyoruz. Son ilanımıza 30 bine yakın başvuru oldu. Ancak standartlarımıza uygun başvuru çok yok. Biz standartlarımızı yüksek tutuyoruz.

YIL SONUNA KADAR BİN KİŞİ ALINACAK

Yıl sonuna kadar inşallah bin kişi işe almış olacağız. Ancak bu standartları tutturan aday sayısı çok yok. Özellikle yabancı dille ilgili gençlerimizin kendilerini geliştirmelerini bekliyoruz.

Türk Hava Yolları Türkiye'ni kartviziti. Türk Hava Yolları uçuş eğitim merkezi baktığınızda bölgedeki en büyük uçuş eğitim merkezlerinden bir tanesi.

Hatta eğitimimizin kalitesi o kadar tescilli ki yabancı havayollarından bize talep oluyor. İmkanımız olursa diğer havayolu şirketlerine de eğitim veriyoruz.

Türk Hava yolarında 10 bin 500 kabin memurunun 130 tanesi yurt dışı kaynaklı kabin memurumuz.

En fazla Kazakistan, Kırgızistan, Fas, Lübnan gibi ülkelerden istihdam ettik. Tüm kabin ekiplerimiz her yıl yenileme eğitimi alıyor..." ifadelerinde bulundu.

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