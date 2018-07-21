Türk Hava Yolları açıkladı! THY bin kabin memuru alımı yapacak! İşte kabin memurluğu için başvuru şartları

Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak'tan kabin memuru alımıyla alakalı olarak yeni detayları paylaştı. Nevin Çolak yaptığı açıklamada ise alınacak olan kabin memuru ilanına 30 bin kişi civarında başvuru aldıklarını ifade etti. Ayrıca yıl sonuna kadar 1000 kabin memuru alımı gerçekleştireceklerini belirtti.

Çolak yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kabin memuru olmak isteyen bir kişi, öncelikle şirketimizin belirlediği yaş standardında olması gerekiyor. Akabinde boy ve kilo sınırımız var.

"İNGİLİZCE BELİRLİ BİR SEVİYENİN ÜZERİNDE OLMALI"

Bu erkek ve kadına göre de değişiyor. İngilizcenin de belli bir seviyenin üstünde olmasını istiyoruz. Hizmet sektöründe tecrübesinin olması yok ise kabiliyetinin olması bizim için çok önemli.

Adayların en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmasını istiyoruz. Son ilanımıza 30 bine yakın başvuru oldu. Ancak standartlarımıza uygun başvuru çok yok. Biz standartlarımızı yüksek tutuyoruz.

YIL SONUNA KADAR BİN KİŞİ ALINACAK

Yıl sonuna kadar inşallah bin kişi işe almış olacağız. Ancak bu standartları tutturan aday sayısı çok yok. Özellikle yabancı dille ilgili gençlerimizin kendilerini geliştirmelerini bekliyoruz.