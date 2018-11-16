Türk Otobüs Firmalarını Dünyaya Açacak Satın Alma

Busbud eş kurucusu ve CEO’su Louis Philippe Maurice ile Neredennereye.com kurucusu ve Genel Müdürü Erol Demirtaş bir basın toplantısıyla satışı duyurdular.

2017’de 225 milyonun üzerinde bilet satışıyla dünyanın en büyük 7. şehirler arası otobüs bileti pazarı olan Türkiye’de sektöre hareket de gelmiş olacak.

Türkiye'den bu 80 ülkeye seyahat edecekler, Türk Lirası ödeyerek biletlerini online olarak satın alabilecekler. Aynı şekilde Türkiye'yi ziyaret edecek turistler de Türk otobüs firmalarından online olarak biletlerini alabilecekler.

Satın almanın bedeli açıklanmazken, Busbud eş kurucusu ve CEO’su Louis Philippe Maurice, "Neredennereye.com’un Türkiye'de oluşturduğu başarıyı hizmet verdiğimiz ülkelerde kullanacağız. Türkiye'nin yıllık 35 milyon turist çeken güçlü bir turizm sektörü var. Bu sektörde Neredennereye.com’un bilgi ve deneyimiyle daha da güçlü bir pozisyonda olacağımıza inanıyoruz” dedi.

Neredennereye.com kurucusu ve Genel Müdürü Erol Demirtaş da "Busbud’ın bir parçası haline gelmek, bize, kullanıcılarımıza ve sistemimizde yer alan otobüs firmalarına global bir platformdan faydalanma fırsatı sunuyor. İlk hedefimiz firma sayısını artırmak olacak. Böylelikle, Busbud’ın faaliyet gösterdiği 80 ülkede, otobüs firmalarının biletlerini satışa sunmuş olacağız. Aynı zamanda mevcut kullanıcılarımız da söz konusu 80 ülkedeki otobüs bileti fırsatlarından faydalanabilecekler” diye konuştu.

Neredennereye.com üzerinden otobüs biletinin yanı sıra THY, AtlasGlobal ve Anadolu Jet gibi havayolu şirketleri için de uçak bileti satışı gerçekleştiriliyor. Satın almadan sonra uçak bileti satışları da devam edecek.

