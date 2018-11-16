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Türk Otobüs Firmalarını Dünyaya Açacak Satın Alma

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.11.2018 16:12 | Son Güncelleme

Dünyanın seyahat bileti rezervasyon firmalarından Kanadalı Busbud, online bilet satış platformu Neredennereye.com’u satın aldı. Böylelikle, online otobüs bileti pazarında Türk otobüs firmalarını dünyaya açacak önemli bir satışa imza atılmış oldu.

Türk Otobüs Firmalarını Dünyaya Açacak Satın Alma

Busbud Inc, Neredennereye.com'un tüm hisselerini satın alarak, Türk otobüs firmalarının biletlerinin 80 ülkede online satışına olanak sağlayacak.

Merkezi Montreal Kanada’da bulunan Busbud Inc, 80 ülkede, 2.3 milyon güzergahta, 20 binin üzerinde şehirde 3900 otobüs şirketinin online ve mobil platformlarda bilet satışını gerçekleştiriyor.

Türkiye'den bu 80 ülkeye seyahat edecekler, Türk Lirası ödeyerek biletlerini online olarak satın alabilecekler. Aynı şekilde Türkiye'yi ziyaret edecek turistler de Türk otobüs firmalarından online olarak biletlerini alabilecekler.

Satın almayla birlikte Busbud ve neredennereye.com arasında entegrasyon çalışmaları da başladı. Yaklaşık 6 ay içinde, neredennereye.com adresi üzerinden Dünya genelinde online bilet almak mümkün olacak.

2017’de 225 milyonun üzerinde bilet satışıyla dünyanın en büyük 7. şehirler arası otobüs bileti pazarı olan Türkiye’de sektöre hareket de gelmiş olacak.

Busbud eş kurucusu ve CEO’su Louis Philippe Maurice ile Neredennereye.com kurucusu ve Genel Müdürü Erol Demirtaş bir basın toplantısıyla satışı duyurdular.

Satın almanın bedeli açıklanmazken, Busbud eş kurucusu ve CEO’su Louis Philippe Maurice, "Neredennereye.com’un Türkiye'de oluşturduğu başarıyı hizmet verdiğimiz ülkelerde kullanacağız. Türkiye'nin yıllık 35 milyon turist çeken güçlü bir turizm sektörü var. Bu sektörde Neredennereye.com’un bilgi ve deneyimiyle daha da güçlü bir pozisyonda olacağımıza inanıyoruz” dedi.

Neredennereye.com kurucusu ve Genel Müdürü Erol Demirtaş da "Busbud’ın bir parçası haline gelmek, bize, kullanıcılarımıza ve sistemimizde yer alan otobüs firmalarına global bir platformdan faydalanma fırsatı sunuyor. İlk hedefimiz firma sayısını artırmak olacak. Böylelikle, Busbud’ın faaliyet gösterdiği 80 ülkede, otobüs firmalarının biletlerini satışa sunmuş olacağız. Aynı zamanda mevcut kullanıcılarımız da söz konusu 80 ülkedeki otobüs bileti fırsatlarından faydalanabilecekler” diye konuştu.

Neredennereye.com üzerinden otobüs biletinin yanı sıra THY, AtlasGlobal ve Anadolu Jet gibi havayolu şirketleri için de uçak bileti satışı gerçekleştiriliyor. Satın almadan sonra uçak bileti satışları da devam edecek.

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Busbud Neredennereye.com

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