Türkiye 'kilogram'daki değişikliğe hazır

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) kilogram birimine getirilen yeni tanımı gerçekleştirme yolunda önemli bir aşamaya geldi.

Varank, yapılan çalışmaları yerinde incelemek için TÜBİTAK UME'yi ziyaret etti. Halen kullanımda olan ve Türkiye'nin ulusal kilogram prototipini inceleyen Varank, "kilogram"ın yeni tanımı için tasarlanan Kibble Denge Deneyi'nin birinci fazının başarıyla sonuçlandırıldığını belirtti.

Çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edilen ve ulusal kilogram prototipinin oluşturulacağı Kibble Denge sisteminde ikinci fazda sonuca ulaşıldığında ulusal kütle ölçümlerinin güvence altına alınacağını ifade eden Varank, "İkinci faz tamamlandığında dışa bağımlılık kalmayacak. Yıllarca ulusal kütle prototipi dahil ölçüm standartlarımızı geliştirmede önemli rol oynayan TÜBİTAK UME bu yeni dönemde de yine ülkemizin öncüsü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

TÜBİTAK UME’nin 2014 yılında bir proje kapsamında kilogramın yeni tanımını gerçekleştirmek için çalışma başlattığına dikkati çeken Varank, proje kapsamında bilimsel metroloji alanında ileri gelen enstitülere alternatif bir yol izlendiğini, yeni bir ölçüm konsepti üzerinde yoğunlaşıldığını, bu konsepte uygun teknolojiler kullanılarak, Kibble Denge Deneyi'nin Türkiye markasının geliştirildiğini kaydetti.