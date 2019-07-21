Türkiye’nin en büyük yaban mersini bahçesinde hasat başladı

Türkiye’de çok fazla bilinmeyen ancak son yıllarda talebin arttığı yaban mersini, İnegöl’ün marka değerleri arasında yerini alıyor. İlk olarak 5 yıl önce Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi’nin teşvikleriyle yapılan fide dağıtımları sonucu deneme ekimleri gerçekleştirilen yaban mersini, ilçede çiftçinin yeni umudu oldu. 5 yıllık sürecin sonunda yaban mersini üretiminde şehrin en iddialı mahallesi olan kırsal Tuzla Mahallesi'nde Türkiye’nin tek parça halinde en büyük yaban mersini bahçesi kuruldu. 40 dönümlük bu tarlanın haricinde mahallede toplam 130 dönüm yaban mersini üretimi yapılmaya başlandı. İnegöl Belediyesi, yaban mersini üretiminde ciddi mesafe kat eden İnegöl’ün bu değerini ulusal ve uluslararası boyutta duyurabilmek adına bugün ilk kez Yaban Mersini Festivali düzenledi. Festival, Tuzla Mahallesi'nde gerçekleştirildi. TUZLA'DA 130 DÖNÜM YABAN MERSİNİ EKİLDİ Tarihi İnegöl Mehteri ve İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterileriyle başlayan festival, daha sonra protokol konuşmalarıyla devam etti. Açılış konuşmasını yapan Tuzla Muhtarı Yusuf Sarıkaya, “1’incisini düzenlediğimiz Yaban Mersini Festivalini hoş geldiniz. Şuanda Türkiye’nin en büyük yaban mersini tarlası, tek tarla olarak mahallemizde 40 dönüm ekiliş yapılmıştır. Aynı

zamanda yaban mersini ekilişi mahallemizde 130 dönüm alana ulaşmıştır” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da, bugün bir yeniliğe imza attıklarını ifade eden başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Göreve geldiğimiz günden beri geçmişte yapılmış olanları gözden geçiriyoruz ve beraberinde biz bugüne, yarına dair neler yapmalıyız bunları sorguluyoruz. Hayatta hiçbir şey yerinde durmuyor. Değişiyor ve dönüşüyor. Dolayısıyla biz bu işin neresindeyiz, neler yapmalıyız, insanlığa faydalı olacak, şehrimize, vatandaşımıza, ülkemize yarar sağlayacak neler yapmalıyız sorguluyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla titizlikle çalışmalar sürdürüyoruz.” "YABAN MERSİNİ HİKAYESİ 20 ÇİFTÇİYLE BAŞLADI" Bu bölgede geçmişte 20 üreticiye 6 bin adet yaban mersini fidanı dağıtılmıştı diyen Taban, "Yüksek rakımlı yerlerde karşılık bulan bir ürün. Cengiz İslamoğlu Bey burada bu süreci başlatan ağabeyimizdir. Kendisine teşekkür ediyorum. Amacımız çiftçimizin tarımsal anlamda destek olmak, onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Bu düşünceyle de bir Üreten Çiftçiler Kooperatifini hayata geçirdik. Bu kooperatifle de amaçladığımız öncelikle onların ihtiyacı olan depolama alanlarını oluşturmak. Aynı zamanda ürünlerini pazarlayabilme kabiliyetlerini arttırabilmek için iç ve dış pazarda arayışları kooperatif üzerinden devam ettireceğiz. İnegöl Belediyesi’nin her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu konuda emeği ve katkısı olan tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.