Türkiye’de 2018 Şubat ayında 95 953 konut satıldı

Konut satışlarında, İstanbul 16 247 konut satışı ve yüzde16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 686 konut satışı ve yüzde10,1 pay ile Ankara, 5 965 konut satışı ve yüzde6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları 2018 Şubat ayında 27 916 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde27,8 oranında azalış göstererek 27 916 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde29,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 190 konut satışı ve yüzde18,6 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde40,8 ile Amasya oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 68 037 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde8,4 oranında artarak 68 037 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 057 konut satışı ve yüzde16,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde68,1 oldu. Ankara 6 497 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 057 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Ardahan oldu.

Konut satışlarında 43 713 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde3,3 azalarak 43 713 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde45,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 507 konut satışı ve yüzde17,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 223 konut satışı ile Ankara ve 2 455 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 52 240 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde7,1 azalış göstererek 52 240 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 8 740 konut satışı ve yüzde16,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde53,8 oldu. Ankara 6 463 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 510 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 2018 yılı Şubat ayında 1 729 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde32,4 artarak 1 729 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2018’de ilk sırayı 604 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 415 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Bursa, 84 konut satışı ile Yalova ve 71 konut satışı ile Trabzon izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Şubat ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 308 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 178 konut ile Suudi Arabistan, 128 konut ile Rusya Federasyonu, 122 konut ile İran ve 118 konut ile Afganistan izledi.