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  4. Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü geliyor

Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.01.2020 11:43 | Son Güncelleme

Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü Vestelcell, Şubat ayında tüketicilerin kullanımına sunulacak.Haberleşme sektöründe genişlemenin önünü açan yönetmeliklerin yürürlüğe girmesinden sonra Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Vestel, Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü olmak üzere adım attı.

Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü geliyor

Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü Vestelcell, Şubat ayında tüketicilerin kullanımına sunulacak.
Haberleşme sektöründe genişlemenin önünü açan yönetmeliklerin yürürlüğe girmesinden sonra Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Vestel, Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü olmak üzere adım attı. Vestelcell adı altında önümüzdeki günlerde kamuoyuna tanıtılması beklenen yeni GSM operatörü, Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü olacak. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Trabzon Uzun Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uzun, "Dijital çağda her gün farklı bir yeniliğe uyanıyoruz, artık yeni çağın getirdiği hız ve yaşam kalitesi hayatımızın her noktasında bizlere yardımcı oluyor. Yıllardır bu topraklarda bu ülkenin insanı için ürettiği teknolojileri ulaşılabilir fiyatlarla sunup insanımızı yeni çağın getirdiği teknoloji ile buluşturuyor. Teknoloji alanında ülkemizin gururu Vestel, artık sadece beyaz eşya ve tüketici elektroniği alanında değil telekomünikasyon alanında da müşterilerine hizmet vererek dijital bir devrimi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu alanda yaptığı tüm çalışmaları ülke geneline yayılmış bin 200 bayisi ile bütünleşmiş bir şekilde yürütüyor. Artık ülke genelindeki Vestel mağazalarında kullanıcıların tüm teknoloji ihtiyacını kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla çözüme kavuşturulacak. Haberleşme sektöründe çok şey değişti. Yeni yönetmelikle birlikte daha rekabetçi fiyatlar ile kullanıcıların yüzü gülecek. Bu kapsamda Şubat ayında yerli operatörümüz Vestelcell bütün mağazalarda hizmette olacak" dedi.

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