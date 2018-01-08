FİNANS

Türkiye'nin en uzun cam terası için imzalar atıldı

08 Ocak 2018 15:33

Tortum Gölü üzerinde yapılması planlanan,12,3 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası olacak "Tortum Gölü Fiyortpark (Cam Teras)" projesi için KUDAKA ve Uzundere Belediyesi arasında sözleşme imzalandı.

Türkiye'nin en uzun cam terası için imzalar atıldı
Erzurum'da, Tortum Gölü üzerinde yapılması planlanan ve  12,3 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası  olacak "Tortum Gölü Fiyortpark (Cam Teras)" projesi için Kuzeydoğu Anadolu  Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Uzundere Belediyesi arasında sözleşme imzalandı.
 
KUDAKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Kalkınma Bakanlığınca başarılı bulunarak uygulanmasına karar verilen "Tortum Gölü Fiyortpark (Cam Teras)" proje sözleşmesinin Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy ve KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen arasında imzalandığı belirtildi.
 
 
 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Toplam 3 milyon 181 bin 897 lira bütçeye sahip ve 1 milyon 500 bin liralık bölümü KUDAKA tarafından finanse edilecek proje ile Tortum Gölü üzerine toplam 12,3 metre uzunluğunda Türkiye'nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası ve bin metrekare alana sahip kafeterya kurulacaktır. Ayrıca proje kapsamında Tortum Gölü etrafında ziyaretçiler için bisiklet ve yürüyüş yolları ile otopark oluşturulacaktır."
 
Tortum Gölü Cam Terası'nın, Tortum Gölü'nü ve Tortum Şelalesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için önemli bir uğrak yeri olacağı aktarılan açıklamada, cam terasın Türkiye'de göl tabanlı bir vadiye açılan ilk seyir terası niteliğini taşıyacağı kaydedildi.
 
Açıklamada, toplam 9 ay sürecek projenin 2018 içerisinde tamamlanmasının planlandığı ifade edildi. AA

 

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Okuyucu Yorumları10 yorum
  • 56 Oy
    12 metre cam 3 Milyon lira! Yanlışınız olmasın yaw?
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  • 46 Oy
    dün akşam haberlerde akdeniz Ünv. ameliyatlar için medikal firmalarına 250 bin tl borç var. ameliyatlar malzemeden dolayı aksıyor. Ama devlet buraya cam fanus için bu kadar parayı harcıyor. sonra kalkındın Hst yaptık. yahu bakamayacağız çocuğu Ne den yapıyor sunuz demezler mi insana. hst hepsinde durum aynı 5 6 aydan önce ödeme yapmıyorlar. vatandaş vergi verecek birde hst destekleyecek iş yapması için. bu vergiler nerede aloooooooo
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  • 33 Oy
    bu ülkeye yeni biley yapmayın karseşim vergi zamlarla bize giriyor calla sağ olun kslsın almıyalım
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  • 62 Oy
    saçma sapan bir proje hiçbir güzelliğide özelliğide yok ne yazık ki...
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  • 8 Oy
    Erzurum'un her şeyi tamam da bir eksiği CAM TERAS mı?Okullarının suları akıyor mu?Camı çerçevesi tamam mı?Isınma problemleri çözüldü mü?İhtiyaç sahibi çocukların palto ve botları var mı?Gidinin haramzedeleri...
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  • 4 Oy
    evet bu projesayesinde 1000 issiz is sahibi olucak turkiyeye yarari cok olucak derdim ama bos olucak
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  • 6 Oy
    o paraya evsiz ihtiyaç sahibi yoksul insanlara ev alsanız olmuyormu???yemişim camınızı mamınızı
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  • 5 Oy
    İHALE SONRASI KOMİSYONLAR CEP'TE.BAŞTAKİ FİRAVUNUN DA PAYI PEŞİN GİDİYOR OLMASSA GÖREVDEN ALIRLAR.
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  • 15 Oy
    Ülkemizin güzelliklerinin sergilenmesi açısından çok güzel bir proje.Çok iyi düşünülmüş.Bence Divriği kalesinin arka tarafındaki kanyona da cam teras yapılmalı.Ulu camiyi ziyaret edenler.Kanyonu da seyreder.Çok etkileyici bir görüntüsü var.
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  • 37 Oy
    Hayırlı olsun
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