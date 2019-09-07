TÜROB Başkanı Müberra Eresin açıkladı: 2-3 yıl içinde Türkiye'ye 1 milyon ABD'li turist gelebilir

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin, vatandaşları için düzenli olarak yayınladığı seyahat uyarılarında Türkiye’ye yönelik uyarıyı yumuşatmasını değerlendirdi.

'ABD'Lİ TURİST SAYISINDA ARTIŞ BEKLİYORUZ'



Bu kararın ABD ile Türkiye arasında turizm ilişkilerini güçlendireceğine inandığını belirten Eresin, TÜROB olarak ABD'den gelecek turist sayısında artış beklediklerini kaydetti.

ABD’den gelen turist sayısının 2015 yılında 798 bin kişiye rekor kırdığını anımsatan Eresin, "Maalesef 2016 yılından itibaren gerileme başladı. 2016 yılında 459 bin, 2017 yılında 329 bin, 2018 yılında 448 bin ABD’li turist ülkemizi ziyaret etti. Bu yıl Ocak-Temmuz döneminde de bu pazarda yüzde 33 gibi önemli bir yükseliş kaydedildi ve 331 bin ABD’li turist geldi." bilgilerini verdi.

'2-3 YIL İÇİNDE 1 MİLYON BARAJI AŞILABİLİR'



Eresin, 2020 yılından itibaren bu pazarda yeniden eski seviyenin yakalanabileceğini, 2-3 yıl içinde 1 milyon barajının aşılmasının da mümkün olduğunu belirtti.