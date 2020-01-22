Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 bedelleri belirlendi

Öte yandan, Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22, 23 ve 26. Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri de il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 4 bin 590 lira, diğer mahallerde 4 bin 180 lira olacak.

Açık içki satış belgeleri için, il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 1870 lira, diğer mahallerde 720 lira alınacak.

Perakende satış belgeleri, il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 450 lira, ilçe merkezlerinde 300 lira, diğer mahallerde 110 lira olarak uygulanacak.

Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan satış belgeleri 8 bin 700 lira olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu tebliğle bu yıl uygulanacak tesis kurma ve faaliyet uygunluk belgeleriyle tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedelleri belirlendi.

Buna göre, tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi 66 bin 300 lira, tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi 132 bin 600 lira, tütün ticareti yetki belgesi 66 bin 300 lira ve tütün ticareti yetki belgesi vize işlemleri yıllık 6 bin 630 lira olacak.

TESİS KURMA BELGE ÜCRETLERİ

Bakanlığın bir diğer tebliğiyle de bu yıl uygulanacak tütün tesisi kurma, proje tadilatı uygunluk belgesi ve bandrol satış hizmet bedelleri belirlendi.

Buna göre, tesis kurma uygunluk belgesi karşılığında sigara üretimi tesisleri için her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 22 bin 280 lira, diğer tütün mamulleri için her 1 tonluk üretim kapasitesi başına 265 lira alınacak.

Proje tadilatı uygunluk belgesi de sigara üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 22 bin 280 lira, diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 265 lira olarak uygulanacak. Bandrollerin her 1000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 4,16 lira tahsil edilecek.