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Üreticiyi verimiyle umutlandıran patates fiyatıyla hüsrana uğrattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.08.2019 12:09 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Eskişehir’de patates hasadı başladı. Verimden memnun olan üreticiler, satış fiyatlarının ucuzluğundan girdi fiyatlarının da pahalı oluşundan yana dertli.

Üreticiyi verimiyle umutlandıran patates fiyatıyla hüsrana uğrattı

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Eskişehir’de patates hasadı başladı. Verimden memnun olan üreticiler, satış fiyatlarının ucuzluğundan girdi fiyatlarının da pahalı oluşundan yana dertli.

Eskişehir’in Tepebaşı bölgesinde yazlık patates sökümü başladı. Bölgede yaklaşık bin 500 dönüm patates ekimi yapıldı. Bu sene verimden dolayı memnun olan üreticiler, geçen seneye nazaran mazot ve gübre gibi temel girdilerin fiyatlarının 2 katına çıktığını söylediler. Satış fiyatlarından yana da dertli olan üreticiler, patatesi 1 liraya satıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, üreticinin fiyatlar düşer mi korkusunun ilerleyen günlerde artacağını söyledi. Verimden memnun olduklarını belirten Başkan Buluşan, tarladan 1 liraya satılan patatesin markette 4 liraya satıldığını ifade etti. Başkan Buluşan, "Patateste mükemmel bir tonaj var, güzel bir döküm var, hastalık dediğimiz belirtilerin hiçbiri yok. Üreticimiz bilinçli bir şekilde ilaçlama yaptı. Bilinçli bir sulama yaptığı için güzel mahsul alacak. Bugün için şu anda üreticinin elinde patates 1 lira ki daha yeni çıkıyor. Üreticimizin fiyatlar ya düşerse korkusu önümüzdeki günlerde çoğalacak domateste ve biberde olduğu gibi. 4 tane patates markette 4 buçuk lira. Yani üreticide 1 lira olan 4 patatesi poşete koyduğun zaman markette paketlenmiş halde tüketiciye 4 buçuk liraya pahalı satılmaktadır. Yıllardır yaşanan bir sorun. Üreticiyle tüketici arasında ki fiyat farkını hiçbir şekilde açamıyoruz. Fiyat dalgalanması olacak. Çünkü tedarikçi dediğimiz kesim bunu çok güzel takip ediyor. Şu anda bizim Tepebaşı bölgemizde resmi bin 500 dönüm patates ekimi var. Biz patatesi de soğanı da 2 liradan yukarıya hiçbir zaman asla satmadık ama bize bunu kışın 7 liraya yedirdiler. Bu patatesi üretip satan üreticimizde patatesi bu fiyata aldı. Bu dengeyi kurmamız ve üreticiyi korumamız lazım. Her geçen yıl maliyetlerimiz artıyor. Bunun hakkından gelinecek bir durum yok. Üreticiye üreticiliği sevdirmemiz lazım. Patates üreten üretici ben bunu satabilecek miyim satamayacak mıyım düşüncesinde olmamalı" diye konuştu.

'GÜBRENİN FİYATI 50 LİRAYDI BU SENE 110 LİRA, POTASYUM NİTRATIN ÇUVALI 130 LİRAYDI BU SENE 210 LİRA'

Patates üreticisi Kenan Kızılay, 1 lira 20 kuruşa ürettikleri patatesin 1 liradan satıldığını vurguladı. Girdi fiyatlarının yüzde 100 arttığını aktaran Kızılay, "Masraflarımız çok, geçen yıl gübrenin fiyatı 50 liraydı bu sene 110 lira. 2 katına çıktı. Potasyum nitratın çuvalı 130 liraydı bu sene 210 lira gübrelere komple zam geldi. Burada icar tarlalara pahalı diyorlar. Ayakta zor duruyoruz. 12 dönüm patatesim var benim. Mesela tohumu çok pahalı bunun tohumu 3 buçuk lira. Normal bir tohum değil bu. Birde bunun sulaması, damlaması, ekmesi, mazotu, masrafı, gelmesi, gitmesi, ilacı, gübresi her şeyi var. Patates bize 1 lira 20 kuruşa mâl oluyor şu anda piyasada 1 liraya satılıyor. Biz birde fiyatı daha da düşer diye korkuyoruz. Düşerse hepten duman olduk. Yine hiç değilse böyle kendi masrafını kurtarıyor” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

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