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Üretim artınca patatesin fiyatı düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

Türkiye'nin farklı yörelerinde hasadı devam eden patatesin tarladaki kilogram fiyatı, üretim fazlalılığı nedeniyle 60 kuruşa kadar düştü.

Üretim artınca patatesin fiyatı düştü

Birçok ilde patates hasadının başlamasının ardından, tonlarca patates Kapadokya'daki doğal yer altı soğuk hava depolarına getiriliyor.

Geçen yıl tarlada kilogramı 1 lira 50 kuruştan satılan ürünün fiyatı, ülke genelindeki üretim fazlalığı ve ihracatın az olması nedeniyle 60 kuruşa kadar geriledi.

Fiyatlarda geçen yıla göre yaşanan düşüş tüketiciyi sevindirirken, üreticiler fiyatın yükselmesini sağlamak amacıyla ihracatın artırılmasını talep ediyor.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 5 milyon ton ürün beklendiğini, bunun 2 milyonunun Kapadokya'daki depolara sevk edilmeye başlandığını belirtti.

Geçen yıla kıyasla üretim alanlarının artmasının rekolteyi yükselttiğini dile getiren Çalışkaner, bir kilogram patatesin ortalama maliyetinin 1 lira olduğunu, depoya sevk edilen ürünlerin üretici açısından mağduriyete yol açtığını söyledi.

"DEVLETİMİZCE SÜBVANSE EDİLMELİ"

Çalışkaner, çiftçilerin gelecek yıl rahatlıkla patates ekimi gerçekleştirebilmesi için ihracatın artması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl patatesin kilogram satış fiyatı 1,5 lirayla başladı, 2 liraya kadar yükseldi. Tüketiciye de 5 lira gibi yansıdı. Bu yıl ise fiyatlar 60 kuruş gibi seyrediyor. Çiftçimiz mağdur, patatesin kilogram maliyeti yaklaşık 1 lira, bu maliyetin üzerinden devletimizce sübvanse edilmesi gerekiyor. Girdi maliyetlerimiz yüksek ama patatesin fiyatı düşük. Çiftçimiz bu ürünü en az 1 lira 30 kuruşa satmalı ki mağduriyet oluşmasın. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon ton patates üretilmektedir. Hükümet yetkililerinden dış piyasaya sunulması konusunda girişimde bulunulmasını talep ediyoruz."

Soğuk hava depolarının Türkiye'nin doğal klimaları olduğuna işaret eden Çalışkaner, "Bu aylarda hasat edilen patates, yer altı depolarında muhafaza ediliyor. Bu depoya konulan ürünler aylarca burada kendini koruyor ve bozulma olmadan ihtiyaca göre tüketime sunuluyor. Depolarımızda yaklaşık 2 milyon ton patates muhafaza edilebiliyor." dedi.

Bölgedeki bir yer altı deposunun yetkilisi Mehmet Demirci de tarladan depolara sevkiyatın ekim ayı sonuna kadar süreceğini aktardı.

Mayıs ayı başına kadar ülkenin bütün patates ihtiyacının bu depolardan karşılandığına dikkati çeken Demirci, "Bu yıl üretim geçen yıla göre fazla. Ürün fazlalığı fiyatları aşağı çekti. Ayrıca geçen yıl ihracat vardı bu yıl henüz yeterince yok." ifadesini kullandı.

(AA)

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