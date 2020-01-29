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Uzlaşma sağlandı! 130 bin işçinin zam oranı belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 09:05 | Son Güncelleme

Türk Metal Sendikası ile MESS, metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde uzlaştı. Anlaşmaya göre, işçilere ilk yıl için yüzde 25,50 maaş zammı yapılacak.

Uzlaşma sağlandı! 130 bin işçinin zam oranı belli oldu

Türk Metal Sendikası ile işveren temsilcisi MESS arasındaki toplu sözleşmede uzlaşmaya varıldı. 2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı.

130 bin emekçiyi yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri işçilerin yüzünü güldüren sonuçla bitti. İşveren 3 yıllık toplu sözleşme görüşmesi için ilk etapta yüzde 6 ile başlayan zam teklifini yüzde 10'a çıkarmış, metal işçileri ise grev kararı almıştı.

ANLAŞMAYI BAŞKAN KAVLAK DUYURDU

Anlaşma sonrası açıklama yapan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "15 Ocak'ta grev kararı aldık. 19 Ocak günü son yıllardaki en büyük işçi mitingini Bursa'da yaptık. Bize verdiğiniz büyük destek elimizi güçlendirdi. Kararlı duruşumuzu gören MESS bizi bir kez daha masaya çağırdı. Masadan beklentilerin üzerinde kazanımla el sıkışarak ayrıldı. Türkiye'de yaşanan kriz, iş yerlerimizin içinde bulunduğu olumsuz koşullar dikkate alındığında elde ettiğimiz kazanım bizim için yeni bir zaferdir. Toplamda ilk 6 ay için yüzde 18.49 oranında zaferin altına imza attık. İlk yılın toplamında ise yüzde 25.50 oranın da zam almış olduk" dedi.
2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı.

Grev kararının alındığı fabrikalar arasında Tofaş, Oyak Renault, Ford, Karsan, Otokar, Türk Traktör gibi fabrikalar bulunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Metal Sendikası, MESS,

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
EN İYİ ÖRGÜTLÜ ORGANİZE OLMUŞ İŞÇİ KESİMİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ADAMLAR İSTEDİĞİ ZAMMI ALIYOR HER TÜRLÜ SOSYAL HAKKINIDA
işte budur hakkını arayan alıyor herşeye yüzde 40 zam yapan hükümet bide dalga geçer gibi yüzde 10 zam yapıyor ve insanların bunu yediğini düşünüyor
%17 zam 2 yıllık sözleşme süresi boyunca. üstelik bu %17 içerisinde geçtiğimiz 6 ayın enflasyon oranı olan %6.08 dahil. İşçiyle dalga geçmeye işçiyi bi başına bırakmaya devam afferim size...
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