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Yeni dönem başladı! Ücretli poşetler nasıl olacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2019 09:24 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin "Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik. Marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek" dedi.

Yeni dönem başladı! Ücretli poşetler nasıl olacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 1 Ocak tarihinden itibaren uygulamaya konulan plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, ülke genelinde başlayan uygulamanın ilk dönemlerinde karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak, bahse konu usul ve esasların yeniden düzenlenmesi ihtiyacının ortaya çıktığını belirtti.

Bu kapsamda 9 Ocak tarihli ve "66745475-145.07-6267" sayılı olur ile Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulduğunu aktaran Kurum, söz konusu düzenleme ile eczanelerde sadece ilaç satışlarında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200x350 milimetre (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük, saplı ve sapsız poşetlerin usul ve esasların kapsamından çıkarıldığına değindi.

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40 MİKRON VE ÜZEİNDE OLMA ZORUNLULUĞU

Kurum, eczanelerde ilaçlar için kullanılacak plastik poşetlerin tüketiciye ücretsiz olarak verilebileceğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Usul ve esaslar kapsamında yer alan ve ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik. Çift kat kalınlığı 40 mikrondan daha küçük olanların (gıda hijyeni amaçlı verilenler ile eczanelerde ilaçların taşınması için verilenler hariç) kullanımı kısıtlandı. Usul ve esaslar kapsamında kalan ve ücretlendirmeye tabi tutulan poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik. Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarına ait marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek.

Bakan Kurum, bu çerçevede, plastik poşet üretici ve ithalatçıları ile satış noktalarının bugünden itibaren yürürlüğe konulan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da yer alan hükümler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmeleri gerektiğini bildirdi. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum plastik poset sıfır atık logosu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kaldirin kaldirin zararli oldugunu fark ettiyseniz kaldirin icinizden birine poset fabrikasi kurup isi ticarete dokmeyin aninda yasa cikardiniz bu ne hiz hee hanginiz poset fabrikasi var acaba
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