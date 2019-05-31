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Yurt dışı e-ticaret alışverişlerinde yeni dönem

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.05.2019 12:04 | Son Güncelleme

Elektronik ticaret kapsamında kargoyla gönderilen ve bedeli 22 avroyu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyetini sonlandıran düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yurt dışı e-ticaret alışverişlerinde yeni dönem

Elektronik ticaret kapsamında kargoyla gönderilen ve bedeli 22 avroyu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyetini sonlandıran düzenlemenin uygulanmasına bugün itibarıyla başlandı.

Resmi Gazete'nin 15 Mayıs sayısında Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştı. Kararda, online yurt dışı sitelerinden yapılan ve değeri 22 avroyu geçmeyen alışverişlerdeki vergi muafiyetinin kaldırılması, kıymeti bin 500 avroyu geçmemek şartıyla posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyalar ile yolcu beraberinde getirilen ve belirlenen limiti aşan eşyaların değeri üzerinden vergi alınması hükmü yer aldı.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, tahsil edilecek vergi oranı, eşya Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelirse yüzde 18, diğer ülkelerden ulaşırsa tek ve maktu olarak yüzde 20 olacak. Söz konusu eşyaların 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli 4 sayılı listedeki eşyalardan olması durumunda ilave yüzde 20 vergi uygulanacak.

Daha önce 2 yıl olan yolcu beraberinde televizyon, müzik çalar ve cep telefonu getirme hakkı için öngörülen süre 3 yıl olacak.

Türkiye'deki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla gelen ve bedeli gönderi başına 150 avroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı yayınlardan vergi alınmamasına yönelik uygulama ise devam edecek.


KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Elektronik Ticaret kargo vergi

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