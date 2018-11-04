FİNANS

Bakan Ersoy açıkladı: Tek tek tespit ediliyor, yıkılacak

EMLAK HABERLERİ  | 04.11.2018 07:53 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önemli açıklamalarda bulundu. Turizm bölgelerinde artan kaçak yapılara dikkat çeken Ersoy, 'İmar Barışı’nı fırsatçılık gibi görenler var. Kimsenin yanına kâr kalmayacak. Kaçak yapıları tek tek tespit ediyoruz ve hepsi yıkılacak' dedi.

Bakan Ersoy açıkladı: Tek tek tespit ediliyor, yıkılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “İmar Barışı'nı suistimal eden fırsatçılara ödün verilmeyeceğini” söyledi. Sözcü gazetesine konuşan Ersoy, turizmdeki son çalışmaları da anlattı.

İşte Sözcü'den Özlem Gürses'in röportajı:

– Herkes İmar Barışı'nın turizm bölgelerine olumsuz etkisi olduğunu söylüyor…

Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile de görüşüyoruz. Kaçak yapıların tespitlerini tek tek yapıyoruz. Nasıl yıkıldığını da beraber göreceğiz…

31 Aralık 2017'den sonra yapılmış yapılarla ilgili çok hassasız, o açıdan kimsenin bir endişesi olmasın. 31 Aralık 2017'den sonra ‘İmar Barışı'nı bir fırsatçılık gibi görüp kaçak yapılaşma yapanlar, sanıyorlar ki ödemeyi yaptıkları zaman kurtulacaklar. Öyle bir ihtimal yok. Kimsenin yanına kâr kalmadığını herkes görecek. Tek tek tespit ediyoruz, çok ihbar da yağıyor. Bölgede bir duyarlılık var bununla ilgili.

Doğru, o konuyu da çözmek için çalışıyoruz. Yetkilerin bir kısmı Orman Bakanlığı'nda, bir kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda, bir kısmı valilikte, bir kısmı belediyelerde, bir kısmı bizde. Bütün bunları yeni bir yaklaşımla yeniden düzenliyoruz.

– Peki turizmde en temel hedefiniz nedir?

Nitelikli turisti, geceleme süresini ve buna bağlı olarak turizm gelirlerini artırmak. Amacımız, Batılı, ABD'li, Asyalı ve Arap turistler gibi çok çeşitli turist kitlelerinin Türkiye'ye gelmesini sağlamak. Adım adım ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı biliyoruz. Artık söylem vakti bitiyor, eylem vakti başlıyor.

"RAKİBİMİZ PARİS"

Zaten biz de öyle yapıyoruz. Bizim yarışacağımız şehirler Atina, Kahire değil… Londra, Paris… Bakın, Paris'te onca terör olayı oldu, hiçbir şekilde fiyat düşmediler ve hâlâ senede 60 milyon turist ağırlıyorlar. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bu, sürekli fiyat düşürerek turizmi büyütemezsiniz. Yöre halkı da kazanmadan turizm farkındalığını yayamazsınız. Fuarları da gözden geçiriyoruz, dijital iletişimin ve sosyal medyanın bu kadar etkili olduğu bu yeni dünyada Türkiye'nin 130 fuara gitmesine gerek yok. Zamanla 25'e düşüreceğiz bu sayıyı…

– Taksi – Uber çekişmesi

Ben prensip olarak Uber'in varlığına karşı değilim ama ortada gerçekten bir haksız rekabet var. Taksi plakası 1.5 milyon TL. Hem bunu almayacaksın, hem vergiden kaçacaksın, bu olmaz. Taksiciler arasında da çok kötü örnekler var; bununla ilgili İçişleri Bakanlığı ve valilik tarafından yeni bir düzenleme yapıldı. Artık taksici odaları meslektaşlarını denetliyor, yetki belgesi soruyor.

DOĞRU PROGRAMLA KAPADOKYA HAK ETTİĞİ DEĞERE ULAŞACAKTIR

– Kapadokya için özel bir statü çalışması yaptığınızı söylediniz…

“Alan Başkanlığı Sistemi”. İmar yetki karmaşasını çözüp hem Türkiye hem dünya turizmi açısından değerli bölgelerimizi korumak için bu çalışmayı yapacağız. Daha önce Çanakkale için uygulanmış, başarılı oldu. Şimdi Kapadokya için hayata geçireceğiz, yılbaşına yetişir.

KOMİSYON DENETİMİ

– Nasıl çalışacak bu sistem?

Yasadan kaynaklanan kurumlara tanımlı yetkilere dokunmuyoruz. Ama merkezi idarenin verdiği imar yetkilerini yeniden düzenleyip Bakanlığımız çatısı altında bir komisyon olarak yapılandıracağız. Böylece imar yetkisi bu komisyonun denetiminde ve Bakanlığımız koordinasyonunda kullanılacak. Doğru bir planlama ve program yapılarak Kapadokya hak ettiği değere ulaşacak.

– Kapadokya eskiden çok çeşitli bir turist kümesini çekebiliyordu. Son dönemde ben sadece yerli ve Koreli turist görüyorum.

Evet, haklısınız. Eskiden Fransız, Alman, İngiliz ve en çok da Japon turistler gelirdi. Kapadokya sadece Nevşehir'in değil, Türkiye'nin de önemli turizm yüzlerinden ve değerlerinden biri… Bu değerin, Türkiye'nin dünya çapında tanıtılmasında çok büyük etkisi var. Bunu çok iyi kullanmak niyetindeyiz. Burada doğru planlama ve programla hem Kapadokya hem de Türkiye turizminin istenilen yere gelmesi konusunda gerekli altyapıyı ve çalışmaları hep beraber yapacağız. Kapadokya, 2014 yılında yakaladığı ivmeye ve çok daha iyi yerlere önümüzdeki yıllarda gelecek.


PARTNERKendime yaptığım en büyük iyilik...Kendime yaptığım en büyük iyilik...
'30-40 katlı binaları kentsel dönüşümde de görüyoruz. Bunları artık yapmayacağız' '30-40 katlı binaları kentsel dönüşümde de görüyoruz. Bunları artık yapmayacağız'
İmar Barışı başvurusu süresi uzatıldı mı? İmar Barışı son başvuru süresi ne zamanİmar Barışı başvurusu süresi uzatıldı mı? İmar Barışı son başvuru süresi ne zaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İmar barışı Mehmet Nuri Ersoy

En Çok Okunan Haberler

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

İran'a ambargo! ABD Türkiye'yi muaf tutacak mı?

İran'a ambargo! ABD Türkiye'yi muaf tutacak mı?

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bakan Ersoy açıkladı: Tek tek tespit ediliyor, yıkılacak

Bakan Ersoy açıkladı: Tek tek tespit ediliyor, yıkılacak

Çamlıca Camii'nin bitmesine bir adım kaldı

Çamlıca Camii'nin bitmesine bir adım kaldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

'30-40 katlı binaları kentsel dönüşümde de görüyoruz. Bunları artık yapmayacağız'

'30-40 katlı binaları kentsel dönüşümde de görüyoruz. Bunları artık yapmayacağız'

İmar Barışı başvurusu süresi uzatıldı mı? İmar Barışı son başvuru süresi ne zaman

İmar Barışı başvurusu süresi uzatıldı mı? İmar Barışı son başvuru süresi ne zaman

Kuzey Marmara Otoyolu konut fiyatlarını arttırdı

Kuzey Marmara Otoyolu konut fiyatlarını arttırdı

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'30-40 katlı binaları kentsel dönüşümde de görüyoruz. Bunları artık yapmayacağız'

'30-40 katlı binaları kentsel dönüşümde de görüyoruz. Bunları artık yapmayacağız'

İmar Barışı başvurusu süresi uzatıldı mı? İmar Barışı son başvuru süresi ne zaman

İmar Barışı başvurusu süresi uzatıldı mı? İmar Barışı son başvuru süresi ne zaman

Belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak

Belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak

Kuzey Marmara Otoyolu konut fiyatlarını arttırdı

Kuzey Marmara Otoyolu konut fiyatlarını arttırdı

Moskova Türk devi ESTA ile kanatlanacak

Moskova Türk devi ESTA ile kanatlanacak

Dövizdeki artış yabancılara konut satışında zirve yaptırdı

Dövizdeki artış yabancılara konut satışında zirve yaptırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.