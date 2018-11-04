Bakan Ersoy açıkladı: Tek tek tespit ediliyor, yıkılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “İmar Barışı'nı suistimal eden fırsatçılara ödün verilmeyeceğini” söyledi. Sözcü gazetesine konuşan Ersoy, turizmdeki son çalışmaları da anlattı. İşte Sözcü'den Özlem Gürses'in röportajı: – Herkes İmar Barışı'nın turizm bölgelerine olumsuz etkisi olduğunu söylüyor… Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile de görüşüyoruz. Kaçak yapıların tespitlerini tek tek yapıyoruz. Nasıl yıkıldığını da beraber göreceğiz… 31 Aralık 2017'den sonra yapılmış yapılarla ilgili çok hassasız, o açıdan kimsenin bir endişesi olmasın. 31 Aralık 2017'den sonra ‘İmar Barışı'nı bir fırsatçılık gibi görüp kaçak yapılaşma yapanlar, sanıyorlar ki ödemeyi yaptıkları zaman kurtulacaklar. Öyle bir ihtimal yok. Kimsenin yanına kâr kalmadığını herkes görecek. Tek tek tespit ediyoruz, çok ihbar da yağıyor. Bölgede bir duyarlılık var bununla ilgili. Doğru, o konuyu da çözmek için çalışıyoruz. Yetkilerin bir kısmı Orman Bakanlığı'nda, bir kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda, bir kısmı valilikte, bir kısmı belediyelerde, bir kısmı bizde. Bütün bunları yeni bir yaklaşımla yeniden düzenliyoruz.

– Peki turizmde en temel hedefiniz nedir? Nitelikli turisti, geceleme süresini ve buna bağlı olarak turizm gelirlerini artırmak. Amacımız, Batılı, ABD'li, Asyalı ve Arap turistler gibi çok çeşitli turist kitlelerinin Türkiye'ye gelmesini sağlamak. Adım adım ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı biliyoruz. Artık söylem vakti bitiyor, eylem vakti başlıyor. "RAKİBİMİZ PARİS"



Zaten biz de öyle yapıyoruz. Bizim yarışacağımız şehirler Atina, Kahire değil… Londra, Paris… Bakın, Paris'te onca terör olayı oldu, hiçbir şekilde fiyat düşmediler ve hâlâ senede 60 milyon turist ağırlıyorlar. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bu, sürekli fiyat düşürerek turizmi büyütemezsiniz. Yöre halkı da kazanmadan turizm farkındalığını yayamazsınız. Fuarları da gözden geçiriyoruz, dijital iletişimin ve sosyal medyanın bu kadar etkili olduğu bu yeni dünyada Türkiye'nin 130 fuara gitmesine gerek yok. Zamanla 25'e düşüreceğiz bu sayıyı… – Taksi – Uber çekişmesi Ben prensip olarak Uber'in varlığına karşı değilim ama ortada gerçekten bir haksız rekabet var. Taksi plakası 1.5 milyon TL. Hem bunu almayacaksın, hem vergiden kaçacaksın, bu olmaz. Taksiciler arasında da çok kötü örnekler var; bununla ilgili İçişleri Bakanlığı ve valilik tarafından yeni bir düzenleme yapıldı. Artık taksici odaları meslektaşlarını denetliyor, yetki belgesi soruyor.