FİNANS

Binalar için 'Enerji Kimlik Belgesi' alımında son 1ay

EMLAK HABERLERİ  | 29.11.2019 09:35 | Son Güncelleme

Binalar için enerji kimlik belgesi alımı zorunlu hale getirildi. Konut sahipleri ya da müteahhitler binalarına 1 Ocak 2020’ye kadar enerji kimlik belgesi çıkartmak zorunda.Bu belgenin bulunmadığı binalardaki alım-satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak.

Binalar için 'Enerji Kimlik Belgesi' alımında son 1ay

Türkiye'de mesken olarak kullanılan tüm binalarda zorunlu hale getirilen "Enerji Kimlik Belgesi" alınması için son 1 ay kaldı. Bu belgenin bulunmadığı binalardaki alım-satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak.

Türkiye'de mesken olarak kullanılan tüm binalarda alınması yasal zorunluluk olan Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulamasında son 1 aya girildi.

EKB olmayan binaların 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım veya kiralanması yapılmayacak. Türkiye'de mesken olarak kullanılan tüm binaların enerji verimliliğini artırmak amacıyla alınması zorunlu hale getirilen söz konusu belgede, binaların enerji sınıfı A,B,C,D,E,F,G olarak gösteriliyor. Söz konusu belgenin on yıl geçerliliği bulunuyor.

Sanayi alanında ve işletme faaliyetinde bulunan binalar, kullanım süresi olarak iki yıldan az olan binalar ile toplam kullanım alanı 50 metrekare ve daha az olan binaların EKB alması gerekmeyecek.

Ayrıca münferit olarak yapılan sera ve atölyeler, içinde soğutma ve ısıtma sistemi kullanılmayan cephanelik, depo ve ahır gibi alanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait binalar EKB almayacak.

Bina sahipleri ve yöneticiler, kimlik belgesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine başvurarak alabiliyor.

Ayrıca EKB düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve serbest müşavir mühendis belgesine sahip mühendisler ile mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran kurumlar yeni yapılacak olan binalara EKB verebiliyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Kimlik Belgesi emlak konut

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ne işe yarıyormuş bu belge, ilk defa bugün duydum, ne zaman başlamışta son 1 ay kalmış? Yine malum şahsın yandaş şirketlerine para kazandırılacak.Emlak aşım satım zaten durdu saçma sapan bir belge yok diye alım satım olmayacakmış.Ağızlarını açınca ekonomi şöyle büyüdü böyle büyüdü nereye büyüdü...Kendi cepleriniz doldu taştı bir kurtulamadık şu haram yiyicilerden.
NERDEN NASIL PARA ÇARPSAK DERDİNDE BU DEVLET AYIP BE İNSANLARIN CEBİNDEKİ 2 kuruşa göz dikmeyin artık
ne faydası olacak millete? para toplamak için uydurulan birşey.
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