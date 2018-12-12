İlk satışa tapu harcı istisnası

Kentsel dönüşüm yasası kapsamında yapılan bir projeden ev alan da satan da tapu harcı ödemeyecek. Tapu harcı mülkün değerinin yüzde 4'ü kadar ödeniyor. Bunu yüzde 2 alıcı, yüzde 2 satıcı ödüyor (İndirim nedeniyle 31 Aralık'a kadar toplam yüzde 3 ödenecek). Bundan sonra dönüşüm kapsamında yapılan satışta bu ödenmeyecek.

KRİTİK TARİH 10 ARALIK

Resmi Gazete'de yayımlanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un 7’inci maddesindeki değişikliği Yeni Şafak’a değerlendiren Yeminli Mali Müşavir ve KONUTDER Vergi Danışmanı Abdullah Tolu, düzenlemenin sadece 10 Aralık 2018 tarihinden itibaren devir ve tescil işlemlerinde geçerli olduğunu vurguladı. Geriye dönük işlemlerde uygulanmamasının eksiklik olacağını dile getiren Tolu, “Yargı kararları dikkate alınmak suretiyle sorun geçmişe dönük olarak da çözülmeliydi ve açılan davalardan feragat edilmesi sağlanmalıydı” şeklinde konuştu.

GECEKONDU EKSİK KALDI

Bir diğer eksikliğin ise, aynı düzenlemenin Gecekondu Kanunu’nda yapılmaması olduğunu hatırlatan Tolu, “Gecekondu Kanunu kapsamında işlem yapan müteahhitlere karşı bir haksız rekabet oluşturdu” dedi.

KAYNAK:YENİŞAFAK

