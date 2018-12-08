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İmar yönetmeliğinde önemli değişiklik

EMLAK HABERLERİ  | 08.12.2018 10:46 | Son Güncelleme

76 maddelik İstanbul İmar Yönetmeliği’nde bu kez konut ve kamu binalarında asansör zorunluluğu, ticari yapılarda kat yükseklikleri, cephesi birbirine bakan farklı bağımsız bölümlere ait çıkmaların metre sınırı ve emsal uygulamalarına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

İmar yönetmeliğinde önemli değişiklik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sene başında yürürlüğe koyduğu İmar Yönetmeliği’nde yeni düzenleme yapıldı.

Bakanlık yönetmelikteki ilk düzenlemeyi Mart ayında yapmıştı. İkinci düzenleme ise Eylül ayında hazırlandı. Söz konusu yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’nin dünkü sayısında da yer aldı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, 3 katlı binalardaki asansör yeri bırakılması zorunluluğunda tek bağımsız bölümlü konutlar hariç tutuldu. Buna göre, tek bağımsız bölümlü konutlar hariç kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunlu olacak. Kat yüksekliklerinde de düzenleme yapıldı.

Buna göre, uygulama imar planında daha fazla belirlenmemiş ise döşeme üst kotundan döşeme üst kotuna olmak üzere en fazla ticaret bölgelerinde; zemin katlarda 4,5 metre, asma katlı zemin katlarda 6 metre; diğer katlarda 4 metreyken, 4,5 metre olabilecek. Cephesi birbirine bakan farklı bağımsız bölümlere ait çıkmalar birbirine 6 metreden fazla yaklaşamayacak.

RUHSAT İSTENİRSE UYARLANABİLECEK

1 Ekim 2017 tarihinden önce ruhsat alınmış yapılar, talep edilmesi halinde ruhsatın düzenlendiği Yönetmeliğe göre sonuçlandırılabilecek. Sıfır kotunun altı ve üstü ayrı ayrı değerlendirilerek emsal hesabı yapılacak. Ancak tamamen gömülü bodrum katlarda yapılacak ortak alan otoparklar için ruhsat ve eki projesinde belirlenen emsal harici alanlar toplamı aşılmamak şartı aranmayacak.


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