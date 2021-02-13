Kentsel dönüşüm kredisi faiz desteği yeniden düzenlendi! Kentsel dönüşüm banka kredisi 2021!

Pek çok vatandaş, evini sağlamlaştırmak veya eski binanın yerine yenisini yaptırmak adına kentsel dönüşüm imkanından yararlanmayı tercih ediyor. Dolayısıyla banka kredileriyle alakalı alınan yeni kararlar da takip ediliyor. Bu doğrultuda kentsel dönüşüm banka kredisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahipleri tarafından kullanılacak olan banka kredilerinde sağlanacak faiz desteklerinde, kredi anapara tutarı için belirlenen üst limitler artırıldı. İşte kentsel dönüşüm kredisi 2021 ile ilgili güncel gelişmeler... KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ FAİZ DESTEĞİ Cumhurbaşkanı imzasıyla, 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek olan karara göre; hak sahipliği bazında destek sağlanacak olan kredi anapara tutarı için üst limit; güçlendirme kredisinde 50 binden 80 bin liraya çıktı. Konut yapım, konut edindirme, iş yeri yapım ve iş yeri edindirme kredilerinde de 125 binden 200 bin liraya yükseltildi. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak olan toplam kredi tutarı ise 625 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkarıldı.

Sektör temsilcileri, söz konusu limit artışına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Başkanı Haluk Sur, iki hafta önce, kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin inşaat taahhüt işlerinde yani "kendin yık kendin yap" olarak bilinen modelde vatandaşın ödeyeceği KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldüğünü anımsattı. Bu kararın ardından şimdi de kullanılabilecek kredi limitlerinin yüzde 60 artırıldığını dile getiren Sur, "Bu oldukça hayati ve kıymetli bir gelişme. KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi ve kredi limiti artışı gibi teşviklerin dönüşümü hızlandırmasını bekliyoruz." dedi. "BİR KİŞİ 5 DAİREYE KADAR BU KREDİDEN FAYDALANABİLECEK" Haluk Sur, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaklaşık 2 ay önce kredi limitinin yükseltileceğini belirttiğini hatırlatarak, 6306 sayılı kanuna göre riskli yapılarda vatandaşların kendisine ait olan 5 daireye kadar bu krediden faydalanabileceğini anlattı. Son 8 yılda sadece 564 bin konutun dönüştürülebildiğini dile getiren Sur, 700 bin konutun dönüşümünün sürdüğünü bildirdi.

Sur, "Acil dönüşmesi gereken konut adedi ise 300 bini İstanbul'da olmak üzere 1,5 milyon. Toplamda ise 6 milyon adedi aşıyor. Bu kararı, aynı zamanda gayrimenkul sektörünün bağlantılı olduğu 200'den fazla alt sektörde ekonomik canlanma oluşturacak bir teşvik olarak görüyorum. Dolayısıyla sadece sektör adına değil vatandaş adına da oldukça değerli bir gelişme." açıklamasında bulundu. "GÜÇLENDİRMEDE VATANDAŞIN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK" Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan ise, kararı, "vatandaşın elini güçlendirecek ve dönüşüme hız kazandıracak gelişme" olarak değerlendirdi. Son dönemde yaşanan depremlerin, kentsel dönüşümün uzun sürmesinin, müteahhitlerin dönüşüm projelerinde eskisi gibi istekli olmamasının ve inşaat maliyetlerindeki artışın vatandaşı güçlendirme konusunda harekete geçirdiğini dile getiren Türkkan, bu nedenlerle talebin yüzde 50 arttığını söyledi. Türkkan, "Daire başına ortalama güçlendirme gideri 80 bin lira civarlarında. Güçlendirmeye talep artmışken kredi üst limitinin 80 bin liraya yükseltilmesi vatandaşın elini güçlendirecek ve talep artışını hızlandıracaktır." dedi.