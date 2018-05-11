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Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

EMLAK HABERLERİ  | 11.05.2018 12:33 | Son Güncelleme

Konut faizi indirimi bugün de sürüyor... Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank ve özel bankalar içerisinde Şekerbank'ın ardından bugün de katılım bankası Vakıf Katılım konut faizlerini indirme kararı aldı.

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Vakıf Katılım, 500 bin TL'e kadar olan konut finansmanında, 120 aya kadar olan vadelerde aylık kâr oranını yüzde 0,98' indirdi.

Bankadan yapılan açıklamada 500 bin TL'ye kadar olan konut finansmanında 120 aya kadar olan vadelerde kâr oranını aylık yüzde 0.98 seviyesine çekildiği belirtildi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemiz ekonomisinin yapı taşlarından biri olan konut sektörünün canlanması, dinamo etkisiyle birçok sektörde olumlu yönde bir ekonomik hareketlilik yaşanmasını sağlayacaktır. Vakıf Katılım olarak bizler de hem düşük ve orta gelirli müşterilerimiz ev sahibi olsun, hem de piyasa ekonomisi daha da canlansın diye konut finansmanı kâr oranlarımızı düşürdük. Uygun kâr oranlarıyla ev sahibi olmak isteyen bütün müşterilerimizi Vakıf Katılım’a bekliyoruz” dedi.

Dün ilk olarak Ziraat Bankası'nın başlattığı konut faizi indirimine Halkbank, VakıfBank ve özel bankalar içerisinde Şekerbank da katılmıştı.

Milliyet

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