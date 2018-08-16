Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Gayrimenkul sektörü bayramdan sonraki haftaiçi yeni konut kampanyası için kolları sıvadı. Aylık yüzde 2'e fırlayan konut kredisi faiz oranları tekrar yüzde 0.98'e iniyor. Gayrimenkul sektörünün 3 büyük çatı kuruluşu GYODER, İNDER ve KONUTDER üyeleri Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli ile bir araya geldi. Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre mayıs ve haziran aylarında aylık 098 olan konut kredisi oranları temmuzda yüzde 2'ye kadar çıkmıştı. Yapılacak kampanyayla bu oranlar tekrar 0.98'e inecek.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, firmaların kendi bünyesinde faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 0.98'e çekeceklerini bildirdi. Kampanyanın stoklarla sınırlı olacağını aktaran Elmas, "Kampanyayı konut firmaları ilk etapta kendi bünyelerinde gerçekleştirecek. Sektör böyle bir kampanyayı en fazla 1 ay-45 gün ve sınırlı stoklarla yürütebilir. Peşinat oranı da yüzde 10'a düşecek. Mayıs ve haziran aylarında uyguladığımız yüzde 20 indirim kampanyasını ise değerlendiriyoruz. O da bu kampanyayla birlikte hayata geçebilir" açıklamasında bulundu.