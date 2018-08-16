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Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

EMLAK HABERLERİ  | 16.08.2018 09:24 | Son Güncelleme

Müteahhitler, bayramdan sonra yeni bir kampanyaya başlayacaklarını açıkladı. Aylık yüzde 2'ye varan konut kredisi faiz oranları tekrar psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına inecek. Firmalar kendi bünyelerinde konut kredisi faiz oranlarını 120 aya varan vadelerde 0.98'e çekecek. Peşinat oranları da yüzde 10'a inecek. KONUTDER Başkanı Altan Elmas, stoklarla sınırlı olacak kampanyanın 1 ay boyunca devam edeceğini bildirdi. Ancak devlet tarafından da destek verilmesi halinde kampanyanın uzaması be

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Gayrimenkul sektörü bayramdan sonraki haftaiçi yeni konut kampanyası için kolları sıvadı. Aylık yüzde 2'e fırlayan konut kredisi faiz oranları tekrar yüzde 0.98'e iniyor. Gayrimenkul sektörünün 3 büyük çatı kuruluşu GYODER, İNDER ve KONUTDER üyeleri Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli ile bir araya geldi. Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre mayıs ve haziran aylarında aylık 098 olan konut kredisi oranları temmuzda yüzde 2'ye kadar çıkmıştı. Yapılacak kampanyayla bu oranlar tekrar 0.98'e inecek.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, firmaların kendi bünyesinde faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 0.98'e çekeceklerini bildirdi. Kampanyanın stoklarla sınırlı olacağını aktaran Elmas, "Kampanyayı konut firmaları ilk etapta kendi bünyelerinde gerçekleştirecek. Sektör böyle bir kampanyayı en fazla 1 ay-45 gün ve sınırlı stoklarla yürütebilir. Peşinat oranı da yüzde 10'a düşecek. Mayıs ve haziran aylarında uyguladığımız yüzde 20 indirim kampanyasını ise değerlendiriyoruz. O da bu kampanyayla birlikte hayata geçebilir" açıklamasında bulundu.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI İÇİN DESTEK GEREKLİ'

Elmas, kampanyanın sürdürülebilir olması için, devlet tarafından da desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu 1 ay boyunca kamu da destek olabileceği mekanizmaları oluşturabilirse, kampanya sürdürülebilir olur. Böylece satışlardaki hareketlilik uzun bir süre devam eder" diye konuşu.

Bankaların mayıs ve haziran aylarında aylık yüzde 0.98 oranında kullandırdığı konut kredisi faizi, satışları canlandırmıştı. Türkiye'de haziran ayında konut satışları yüzde 22.4 artarak 119 bin 413 oldu. Bu rakam önceki yılların haziran ayına göre rekor bir satış adedine işaret ediyor. Bankaların konut kredisini 30 Haziran'a kadar yüzde 1'in altına indirmesi vatandaşların konut alımında etkili oldu. Kredili satışlar bir önceki yıla göre yüzde 35 fırladı. 2018 Haziran ayı, tüm haziran ayları içinde en çok kredili satışların yapıldığı ay olarak kayda geçti.

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