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Nef Reserve Kandilli'de peşin ödemede yüzde 30 indirim fırsatı

EMLAK HABERLERİ  | 01.02.2019 11:39 | Son Güncelleme

Nef Reserve Kandilli'de, sınırlı sayıda daire için peşin ödemede yüzde 30 indirim ve 60 ay sıfır faiz kampanyası başladı

Nef Reserve Kandilli'de peşin ödemede yüzde 30 indirim fırsatı

Nef Reserve Kandilli'de, sınırlı sayıda daire için peşin ödemede yüzde 30 indirim ve 60 ay sıfır faiz kampanyası vatandaşların hizmetine sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nef, İstanbul'un boğaz semti Kandilli'deki projesi Nef Reserve Kandilli'de ev sahibi olmak isteyenlere kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. İstanbul'un en köklü ve beğenilen semtlerinden Kandilli'de boğaza nazır konumlanan projede peşin ödemede yüzde 30 indirim ve 60 ay sıfır faiz fırsatı mevcut.

70 dönüm üzerine kurulan Nef Reserve Kandilli projesi, 2+1'den 5+1'e kadar farklı yaşam seçeneklerinden oluşuyor. Projede az katlı mimari çizgileri ile 406 konut yer alıyor.

Nef Reserve Kandili'yi, mimar Emre Arolat tasarladı.

Bölgenin eğimli yapısını bir tür avantaja çeviren tasarımı, Nef Reserve Kandilli ev sahiplerine geniş bir panorama sunuyor. İstanbul Boğazı kıyısında bu hatta kalan son büyük arazide planlanan projede Nef inovasyonu patentli Foldhome sistemine dahil olacak çok sayıda özel alan da yer alıyor. Nef Reserve Kandilli ev sahipleri davet verip misafirlerini ağırlayabilecekleri Kandilli Köşkü'nü, foldhome kapsamında kullanabilecek.

Cep sinemaları, restoran, açık ve kapalı havuzlar, spa ve fitness, açık ve kapalı çocuk oyun alanları gibi tüm yaşam alanlarının dışında konutların mahremiyetlerinin sağlanmasına da özen gösteriliyor. Yaşam konforunu nitelikli mimari tasarımıyla öne çıkaran Nef Reserve Kandilli, sahile 2,4 km, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarına yakın.

- "Projelerimizde Bina Tamamla Sigortası'nı hayata geçiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik, şunları kaydetti:

"Patentli Foldhome keşfimizin yurt dışına ihracatı ile ülkemizin kalkınmasında katma değer yaratırken, şimdi de sektöre duyulan güvenin artmasına destek vermek hedefiyle projelerimizde Bina Tamamla Sigortası'nı hayata geçiriyoruz. Son dönemde ülkemizin ve meclisimizin gündeminde olan bu konu ile ilgili öncü adım atmaktan ve de müşterilerimize bugüne kadar sunduğumuz Foldhome ve Garantili Proje gibi keşiflerin yanına Bina Tamamlama Sigortası'nı da eklemekten dolayı mutluyuz."

Nef Reserve Kandilli projesinde yeni satışa sunulan bloklardaki özel ödeme planına değinen Çelik, Nef bünyesinde sundukları kişiye özel ödeme planları ile müşterilerini boğaz hattının getiri potansiyeli yüksek projesinde üstelik yüzde otuz indirimle ev sahibi yaptıklarını belirtti.

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