Nef, yeni projesinde 3 günde 152 konut sattı

Son 4 yıldır gerçekleştirdiği konut satışıyla Türkiye'nin en çok satış yapan firmalarından olan Nef, yeni projesini Nef Ortayaka’nın satışlarına başladı. TEM ile E-5'in ortasında, Haliç’e 5 dakika mesafede yer alan merkezi konumu, yeni raylı ulaşım hatları ile bütün köprü bağlantı yollarına olan yakınlığı ve Foldhome konsepti ile dikkat çeken Nef Ortayaka projesinde yer alan 548 adet konutun 152 adedi 3 gün içinde satıldı.

NOTER TESPİTİ İLE BELGELENDİ

Nef'in uzun süredir beklenen yeni şehir merkezi projesi Nef Ortayaka’nın ön satışları Cumartesi günü başladı. Nef Ortayaka satışlarında öncelik Nef’ten daha önce konut almış ve proje için talep formu bırakmış müşterilere verildi. Proje, noterin de hazır bulunduğu ve satışların yerinde tespit yaptığı üç gün boyunca oldukça fazla talep gördü. Nef Ortayaka’da evler yılsonuna kadar 299 bin TL’den başlayan fiyatlar ve 36 aya varda vade farksız kişiye özel ödeme planları ile müşterilere sunulmaya devam edilecek.

3 GÜNDE 57 MİLYON TL CİRO

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, rekor satışın gurur verici olduğunu ancak ülke için daha büyük anlam taşıdığını belirtti. Timur, "Bu satış hem markamıza hem de ülke ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi. Halkın ihtiyacına cevap verecek projeler ürettiğinizde, her dönemde bunun karşılığını görüyorsunuz" diye konuştu. Timur ayrıca üç günde elde ettikleri 57 Milyon TL ciro ile yılsonu ciro hedefleri olan 1,7 milyar TL’yi gerçekleştirmeye çok yakın olduklarını belirtti.