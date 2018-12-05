FİNANS

Nef, yeni projesinde 3 günde 152 konut sattı

EMLAK HABERLERİ  | 05.12.2018 14:39 | Son Güncelleme

Nef’in yeni şehir merkezi projesi Nef Ortayaka’da, 3 günde 152 adet konut satıldı. Satış noter tespiti ile belgelendi.

Nef, yeni projesinde 3 günde 152 konut sattı

Son 4 yıldır gerçekleştirdiği konut satışıyla Türkiye'nin en çok satış yapan firmalarından olan Nef, yeni projesini Nef Ortayaka’nın satışlarına başladı. TEM ile E-5'in ortasında, Haliç’e 5 dakika mesafede yer alan merkezi konumu, yeni raylı ulaşım hatları ile bütün köprü bağlantı yollarına olan yakınlığı ve Foldhome konsepti ile dikkat çeken Nef Ortayaka projesinde yer alan 548 adet konutun 152 adedi 3 gün içinde satıldı.

NOTER TESPİTİ İLE BELGELENDİ

Nef'in uzun süredir beklenen yeni şehir merkezi projesi Nef Ortayaka’nın ön satışları Cumartesi günü başladı. Nef Ortayaka satışlarında öncelik Nef’ten daha önce konut almış ve proje için talep formu bırakmış müşterilere verildi. Proje, noterin de hazır bulunduğu ve satışların yerinde tespit yaptığı üç gün boyunca oldukça fazla talep gördü. Nef Ortayaka’da evler yılsonuna kadar 299 bin TL’den başlayan fiyatlar ve 36 aya varda vade farksız kişiye özel ödeme planları ile müşterilere sunulmaya devam edilecek.

3 GÜNDE 57 MİLYON TL CİRO

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, rekor satışın gurur verici olduğunu ancak ülke için daha büyük anlam taşıdığını belirtti. Timur, "Bu satış hem markamıza hem de ülke ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi. Halkın ihtiyacına cevap verecek projeler ürettiğinizde, her dönemde bunun karşılığını görüyorsunuz" diye konuştu. Timur ayrıca üç günde elde ettikleri 57 Milyon TL ciro ile yılsonu ciro hedefleri olan 1,7 milyar TL’yi gerçekleştirmeye çok yakın olduklarını belirtti.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ VE NEF İŞBİRLİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi himayesinde yürütülen ve belediye tarafından kentsel dönüşüm projelerini yönetmesi için kurulan belediye iştiraki GOPAŞ ile birlikte geliştirilen projeye gösterilen ilgiden duydukları mutluluğu dile getiren Timur, üç günde ulaştıkları satış rakam ile konut sektöre heyecan getirdiklerini de kaydetti.

ŞEHRİN TAM ORTASINDA EMRE AROLAT İMZASI

TEM ile E-5'in ortasında, Haliç'e 5 dakika mesafede yer alan Nef Ortayaka; yanı başından geçecek yeni raylı ulaşım hatları ve köprülerin tamamına hızlıca ulaşımı sağlayan bağlantı yolları ile İstanbul’un her yerine kolay ulaşım imkânı sağlıyor. Dünyaca ünlü Türk Mimar Emre Arolat'ın tasarladığı proje; 1+1’den 3+1’e kadar farklı yaşam seçenekleri, ince düşünülmüş ortak yaşam alanları ve dünyaca ünlü endüstriyel tasarımcılar tarafından tasarlanan Foldhome odaları ile dikkat çekiyor. Bir Nef keşfi olan patentli Foldhome konsepti sayesinde evinize; özel sinema salonu, misafir odası, kapalı basketbol sahası, davet odası gibi odalar ekleyerek onlarca odalı bir eve sahip olabiliyorsunuz.

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