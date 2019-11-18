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Yabancılara konut satışı 10 ayın zirvesinde

EMLAK HABERLERİ  | 18.11.2019 13:07 | Son Güncelleme

Yabancılara konut satışı ekimde 4 bin 272 adetle 10 ayın zirvesini görürken, ocak-ekim döneminde 36 bin 197 konut yabancılara satıldı.

Yabancılara konut satışı 10 ayın zirvesinde

Yabancılara konut satışı ekimde 4 bin 272 adetle 10 ayın zirvesini gördü. Yabancılara konut satışı son üç aydır kademeli olarak artış gösteriyor. Yıla hızla başlayan ve 40 bin hedefine doğru adım adım gidilirken, ekimde yabancılar 4 bin 272 konut satın aldı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32'lik düşüş yaşansa da eylül ayına kıyasla yüzde 2'lik artış görüldü. Böylece 10 ayın en yüksek aylık rakamına ulaşıldı.

Türkiye'de konut piyasasının cazibesini koruması yabancılara konut satışlarında farkını gösteriyor. Bu yılın ocak-ekim döneminde yabancıların satın aldığı konut 36 bin 197'ye yükseldi. Geçen yılın ilk 10 ayında 30 bin 431 adetlik konut satışı göz önüne alındığında yüzde 19'luk artış yabancıların ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.

Gayrimenkul sektör temsilcileri geçen yıl yabancılara 39 bin 663 adet konut satıldığını anımsatarak, bu yıl 40 bin seviyesinin rahatlıkla görülebileceğini ve tarihi zirvenin 45 bin seviyelerine çıkabileceğini belirtti.

İSTANBUL'DA HEDEF 20 BİN

Megakent İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği iller arasında ilk sıradaki yerini açık ara koruyor. Ekimde İstanbul'dan 2 bin 43 konut satın alan yabancılar, 10 ayda 16 bin 322 adet konutun sahibi oldu.

Böylece geçen yıl İstanbul'dan 14 bin 270 konut satın alan yabancılar, 10 ayda geçen yıl rakamlarını geride bıraktı. Sektör temsilcileri İstanbul'da bu yıl 20 bin konutun yabancılara ev sahipliği yapabileceğini kaydetti.

Yabancıların en fazla konut satın almaya tercih ettiği ikinci il olan Antalya'da ekimde 912 ve 10 ayda 7 bin 169 konut yabancılara satıldı. Yabancıların ekimde en çok konut aldığı iller içinde 215 konutla Bursa üçüncü, 192 konutla Ankara dördüncü ve 134 konutla Yalova beşinci sırada yer aldı.

Yılın 10 ayında ise İstanbul ve Antalya'yı 2 bin 4 konutla Ankara, 1873 konutla Bursa ve 1432 konutla Yolava izledi.

IRAKLILAR LİDERLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar, liderliğini sürdürdü. Geçen yılın ekim1439 konut satın alan Iraklılar, bu yılın aynı döneminde 597 konutun sahibi oldu.

Iraklıları, 536 konutla İranlılar, 292 konutla Ruslar, 225 konutla Almanlar ve 182 konutla Kuveytliler takip etti.

Bu yılın ocak-ekim döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde, Iraklılara 6 bin 124, İranlılara 4 bin 160, Ruslara 2 bin 231, Suudilere 1840 ve Afganlara 1663 adet konut satışı gerçekleştirildi.

'YENİ DÖNEMLERDE YENİ PROJELER, İSTİKRARLI RAKAMLARI BAŞROL OYNAYACAK'

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre ekim ayında, faiz indirimi ve uzayan vadelerin etkisinin artan kredili satışlarda çok net görüldüğünü belirterek, "Kredili satışlarda, ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 500’ü aşan bir artış yaşandı. Bu oran, faiz indirimi ve uzun vadelendirme seçeneklerinin, tek başına satışları artıran gücünü bir kez daha hatırlatıyor." diye konuştu.

Özyurt, bu ayın sonunda açıklanmasını bekledikleri paketin, doğrudan ya da dolaylı olarak çok sayıda alanı besleyen sektörün büyümesini tetikleyeceğine inandıklarını aktararak, "Tüm bunları birlikte değerlendirdiğimizde; 2019’u hedeflenen rakamlarla tamamlayan sektörümüzün 2020’de yeni projelerin, istikrarlı satış rakamlarının başrol oynayacağı bir dönem bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal da Ekim 2019’da da yabancıya konut satış verilerinin çok iyi geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yabancıya konut satış adedi ilk 10 ayda 36 bini aştı ki bu önceki yıl aynı döneme göre 6 bin daha fazla satış anlamına geliyor. Geçen senenin yüzde 20 üzerindeyiz. Dolayısıyla benzer bir seyirle bu sene yabancıya konut satış adedinin 50 bine yaklaşacağını, ülkemize kazandırılacak nakdi değerin de 5 milyar dolarları aşacağını öngörüyoruz. Yabancıya konut satışı yapan profesyoneller ve bizimle birlikte çalışan iş ortaklarımızla, uluslararası yatırım ve danışmanlık sağlayan markalarla dernekleşmek için çalışıyoruz. Nitekim her geçen ay verimli bir ihracat yaptığımız tescilleniyor."

'2020'DE YENİ ATILIMLARIN YAPILACAĞI BİR YIL BİZİ BEKLİYOR'

Bahaş Holding CEO'su Abdüssamet Bahadır da "Satışlardaki artışla yaşanan hareketlilik, stokların eritilmesi ve 2020’de yeni projelerin devreye alınması açısından çok önemli kazanımları da beraberinde getirecek. 2020 yılında sektörümüzün yeni bir sıçrama yapabilmesi için yılsonunda yeni bir faiz indirimine daha ihtiyacımız var. Bu durumu gören hükümetimizin bu ayın sonunda açıklayacağı dar gelirli ve asgari ücretliyi ev sahibi yapma yönünde hazırladığı yeni finansman modelinin de satışlardaki hareketliliğe hız kazandıracağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık ise "Yılın ilk 7 ayında daralma yaşayan sektörümüz, yıl sonuna sayılı günler kala hızlı bir toparlanma dönemine girdi. Bu dönem, sadece 2019 hedefleri için değil, 2020 için de kritik gelişmelere sahne olacak." bilgisini verdi.

Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş da sektör açısından şimdiden yılı başarıyla kapatacaklarını belirterek, "Şirketimiz açısından da yeni projelerimiz aracılığıyla başarılarımıza başarı katacak bir dönemi hep birlikte yaşayacağız. 2020'de yeni atılımların yapılacağı bir yıl bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
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