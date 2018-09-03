Altın ne kadar? 3 Eylül çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Geçen haftanın son işlem gününde düşüş yaşayan daha sonra 251 liradan işlem gören aldın yeni haftaya nasıl başladı? Uzmanlar altın fiyatları için ne diyor? İşte tüm bu soruların yanıtları...
UZMANLARDAN ALTIN YORUMLARI
Uzmanlar yıl sonuna kadar altının gram fiyatının geniş bant aralığında işlem görmesinin beklendiğini kaydediyor. Teknik açıdan gram altında 245 liranın, 265 liranın direnç konumunda olduğunu ifade eden uzmanlar, ons altında ise 1.198-1.205 dolar bandının izleneceğini dile getiriyorlar.
GRAM ALTIN NE KADAR?
254,08
254,12
ALTIN ONS FİYATI
1.200,63
1.200,71
ÇEYREN ALTIN NE KADAR?
406,53
415,49
YARIM ALTIN NE KADAR?
810,52
830,98
CUMHURİYET ALTINI
1650,00
1670,00
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