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Altın ne kadar? 3 Eylül çeyrek altın fiyatları

EMTİA HABERLERİ  | 03.09.2018 08:53 | Son Güncelleme

Altın fiyatları yeni haftada nasıl olacak? Altın fiyatları 3 Eylül 2018 son durum ne? Dolar kurundaki dalgalanmanın etkisiyle altın fiyatları da ani değişiklikler gösteriyor. Gram altın geçen haftayı 250 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte yeni haftanın ilk gününde altında son durum...

Altın ne kadar? 3 Eylül çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Geçen haftanın son işlem gününde düşüş yaşayan daha sonra 251 liradan işlem gören aldın yeni haftaya nasıl başladı? Uzmanlar altın fiyatları için ne diyor? İşte tüm bu soruların yanıtları...

UZMANLARDAN ALTIN YORUMLARI

Uzmanlar yıl sonuna kadar altının gram fiyatının geniş bant aralığında işlem görmesinin beklendiğini kaydediyor. Teknik açıdan gram altında 245 liranın, 265 liranın direnç konumunda olduğunu ifade eden uzmanlar, ons altında ise 1.198-1.205 dolar bandının izleneceğini dile getiriyorlar.

GRAM ALTIN NE KADAR?

254,08
254,12

ALTIN ONS FİYATI

1.200,63
1.200,71

ÇEYREN ALTIN NE KADAR?

406,53
415,49

YARIM ALTIN NE KADAR?

810,52
830,98

CUMHURİYET ALTINI

1650,00
1670,00

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