FİNANS

Asgari ücret teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

FİNANS HABERLERİ  | 10.01.2019 20:37 | Son Güncelleme

Asgari ücret desteğinin 2019'da devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması, 250 liraya kadar eksik ödemelerin vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmemesi gibi düzenlemeleri de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Asgari ücret teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

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asgari ücret Asgari ücret desteği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

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